Новые требования для желающих поехать в Китай опубликует МИД Казахстана

Фото: Pixabay

По информации официального представителя Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова, ведомство опубликует новые требования для казахстанцев, желающих посетить КНР, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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