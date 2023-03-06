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Новые требования для желающих поехать в Китай опубликует МИД Казахстана

Казахстан Китай путешествия Фото: Pixabay
По информации официального представителя Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова, ведомство опубликует новые требования для казахстанцев, желающих посетить КНР, сообщает корреспондент Zakon.kz.

МИД Казахстана планирует опубликовать новые пункты касательно въезда казахстанцев на территорию Китая.

"Во время карантина все было закрыто, а после появились некоторые послабления, либо, наоборот, сложности заезда в какую-либо страну. Чтобы нашим гражданам было комфортно ездить в КНР, мы опубликуем требования".Айбек Смадияров

В ноябре 2022 года стало известно, что Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев.

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