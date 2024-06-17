МИД РК ответил, нужно ли отказываться от поездок в Китай из-за новой инфекции

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 17 июня на брифинге прокомментировал, стоит ли казахстанцем воздержаться от поездок в Китай из-за того, что там обнаружили новую инфекцию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, есть ли у министерства какие-нибудь предупреждения для граждан, которые планируют выезжать за границу. Кроме того, уточнили, нужно ли казахстанцем опасаться новой лихорадки в Китае.

"Китай закрыл границу? Есть какие-то меры ограничения? Нет. Почему мы должны рекомендовать туда не ехать? Самолеты летают, границы открыты, билеты продают, поток туристов растет. Я должен запретить? Никаких предупреждений нет, в случае необходимости мы немедленно сообщим это. Вы знаете, Министерство иностранных дел регулярно применяет эту практику в случае необходимости", – ответил Смадияров.

Смадияров также подчеркнул, что в Конституции прописано право казахстанцев на свободу передвижения.

11 июня министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, добрался ли до Казахстана так называемый синдром белых легких. Новый вирусный тип инфекции сейчас активно распространяется в Китае. Кроме того, были выявлены случаи в США и Европе.

