Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МИД РК ответил, нужно ли отказываться от поездок в Китай из-за новой инфекции

Министерство, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 17:22 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 17 июня на брифинге прокомментировал, стоит ли казахстанцем воздержаться от поездок в Китай из-за того, что там обнаружили новую инфекцию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, есть ли у министерства какие-нибудь предупреждения для граждан, которые планируют выезжать за границу. Кроме того, уточнили, нужно ли казахстанцем опасаться новой лихорадки в Китае.

"Китай закрыл границу? Есть какие-то меры ограничения? Нет. Почему мы должны рекомендовать туда не ехать? Самолеты летают, границы открыты, билеты продают, поток туристов растет. Я должен запретить? Никаких предупреждений нет, в случае необходимости мы немедленно сообщим это. Вы знаете, Министерство иностранных дел регулярно применяет эту практику в случае необходимости", – ответил Смадияров. 

Смадияров также подчеркнул, что в Конституции прописано право казахстанцев на свободу передвижения.

11 июня министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, добрался ли до Казахстана так называемый синдром белых легких. Новый вирусный тип инфекции сейчас активно распространяется в Китае. Кроме того, были выявлены случаи в США и Европе.

Читайте также

Китай
В туалетах китайского храма установили счетчики времени
Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов, поручил Токаев
Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов поручил Токаев
Глава Казахстана поручил расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах
Глава Казахстана поручил расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах
Екатерина Елисеева
МИД РК Казахстан Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: