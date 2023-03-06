Мбаппе верит в гостевую победу "ПСЖ" над "Баварией" в Лиге чемпионов

Лучший снайпер ЧМ-2022 форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе планирует забить несколько голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота немецкой "Баварии", сообщает Zakon.kz.

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Тем самым французский нападающий своими голами хочет подарить путевку своему коллективу за выход в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. Килиан уверен в силе парижского суперклуба, передает Canal +.

"Могу ли я забить три мяча немцам? Я скажу вам даже больше! Мы едем в Мюнхен, чтобы пройти в следующий раунд, мы полны решимости, обрели уверенность и теперь должны победить". Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе в поединке "ПСЖ" с "Нантом" во французском первенстве забил свой 201-й гол за парижский коллектив, тем самым установил рекорд клуба, став лучшим его бомбардиром в истории.

А ответная встреча с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене 8 марта. В Париже хозяева проиграли с минимальным счетом – 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающие "ПСЖ" Лионель Месси и Килиан Мбаппе сумели достигнуть новых рекордов в своих футбольных карьерах. Если аргентинец сделал 1000-е результативное действие на клубном уровне, то француз стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ".

