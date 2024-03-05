Лига чемпионов: первыми четвертьфиналистами стали "Бавария" и "ПСЖ"

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" благодаря Гарри Кейну разгромила "Лацио" со счетом 3:0, а "ПСЖ" благодаря дублю Килиана Мбаппе победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz

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Итак, мюнхенцы разгромили римский "Лацио" - 3:0 (первую игру они проиграли 0:1). На 39-й минуте английский нападающий "Баварии" Гарри Кейн открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру. Спустя несколько минут Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал защитник Маттейс де Лигт. На 66-й минуте Кейн оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Первый матч команд прошел в Риме и закончился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 69-й минуте с пенальти забил Чиро Иммобиле.

А в игре "ПСЖ" против испанского "Реал Сосьедад" отличился капитан команды Килиан Мбаппе с передачи Усмана Дембеле. На 56-й минуте нападающий оформил дубль. Во втором голе в качестве ассистента выступил полузащитник Ли Кан Ин. На 90-й минуте игрок хозяев Микель Мерино отыграл один мяч.

Ранее сообщалось, что первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой "ПСЖ" со счётом 2:0.