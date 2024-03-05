Лига чемпионов: первыми четвертьфиналистами стали "Бавария" и "ПСЖ"
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Итак, мюнхенцы разгромили римский "Лацио" - 3:0 (первую игру они проиграли 0:1). На 39-й минуте английский нападающий "Баварии" Гарри Кейн открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру. Спустя несколько минут Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал защитник Маттейс де Лигт. На 66-й минуте Кейн оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.
😉#UCL pic.twitter.com/Alu8MHq0ci— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2024
Первый матч команд прошел в Риме и закончился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 69-й минуте с пенальти забил Чиро Иммобиле.
А в игре "ПСЖ" против испанского "Реал Сосьедад" отличился капитан команды Килиан Мбаппе с передачи Усмана Дембеле. На 56-й минуте нападающий оформил дубль. Во втором голе в качестве ассистента выступил полузащитник Ли Кан Ин. На 90-й минуте игрок хозяев Микель Мерино отыграл один мяч.
Ранее сообщалось, что первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой "ПСЖ" со счётом 2:0.
⚽️ Мбаппе 🆚 "Реал Сосьедад"#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ggCmIKaOvZ— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 4, 2024