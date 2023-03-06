Поиск юных гениев – олимпиада "Мың бала" стартовала в Казахстане

До конца марта открыт прием заявок на участие в Национальной интеллектуальной олимпиаде "Мың бала", организованной Министерством просвещения и РНПЦ "Дарын", принять участие могут только ученики 6 классов из сельских школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Национальная интеллектуальная олимпиада для школьников из сельских регионов организована для того, чтобы выявить наиболее талантливых учеников и предоставить им возможность поступить в лучшие школы страны.

Как сообщил заместитель директора Республиканского научно-практического центра "Дарын" Нурлан Жумагелди, по всему Казахстану за три года в олимпиаде приняли участие более 590 тыс учеников сельских школ.

"За предыдущие три года выявлено 3000 победителей олимпиады, из них 960 учеников из сельских регионов уже получили возможность бесплатно обучаться в ведущих школах для одаренных детей. Среди этих школ – Республиканские физико-математические школы (РФМШ), лицеи "Білім-Инновация", специализированные школы "Дарын". Наряду с этим, 5000 участников олимпиады получают дополнительные знания онлайн". Нурлан Жумагелди

По его словам, многое делается в стране для того, чтобы уменьшить разницу в уровне образования между городскими и сельскими школьниками. И олимпиада "Мың бала" является одним из эффективных проектов в этой сфере.

Как отметили организаторы, Национальная интеллектуальная олимпиада состоит из двух этапов. Первый будет проходить с 3 по 7 апреля в онлайн-режиме. Он представляет собой тестирование на сайте олимпиады. На 40 вопросов дается 90 минут.

"Для прохождения первого этапа нужен только смартфон, планшет либо компьютер, подключенный к интернету. Тестирование сельские школьники могут пройти также в своей школе или местном центре "Дарын", это разрешается по условиям олимпиады". Нурлан Жумагелди

На вопросы, не будут ли школьникам помогать "за кадром" учителя, родители или старшие братья и сестры, и можно ли "списать" ответы с интернета, организаторы олимпиады ответили отрицательно. По словам координатора олимпиады "Мың бала" Айжан Аршабаевой, вопросы составлены таким образом, чтобы исключить возможность готовых шаблонных ответов.

"Вопросы ориентированы на проверку логического и пространственного мышления. Таким образом, ответы не являются частью школьной программы, не могут быть сформулированы в поисковиках, ребенок должен делать выводы самостоятельно". Айжан Аршабаева

Она также обратила внимание на то, что на сайте олимпиады https://1000bala.elumiti.kz/ есть "тренажер". В пробном тесте для тренировки выложены задания с прошлогодней олимпиады. Ученики могут подготовиться, проверить свои способности, чтобы уже с большей уверенностью приступать к тестированию на олимпиаде.

После первого этапа 5000 учащихся, набравших наивысший итоговый балл, переходят во второй тур олимпиады. Он будет проходить очно на базе региональных центров тестирования с 26 по 28 апреля. 、

"Обязательно необходимо прибыть на место тестирования. Для участников будет организовано питание и подвоз к месту проведения олимпиады. На втором этапе тестированием будут выявляться уже академические знания по учебным предметам. Тестирование включает 100 вопросов, на ответы дается 150 минут". Нурлан Жумагелди

Второй тур олимпиады предусматривает компьютерное тестирование, направленное на оценивание знаний по математической грамотности, казахскому языку (для учащихся с казахским языком обучения), русскому языку (для учащихся с русским языком обучения), английскому языку и естествознанию.

500 учащихся шестых классов сельских школ – финалистов предыдущего года будут автоматический зачислены на второй этап олимпиады. Для них нет необходимости повторно регистрироваться на сайте и проходить первый этап тестирования.

Как отметили организаторы проекта, в этом году впервые регистрируются не только школьники – участники олимпиады, но и их учителя. По итогам отбора педагоги, которые подготовили победителей, получат специальные сертификаты.

Организаторы напомнили, что участие в Национальной интеллектуальной олимпиаде "Мың бала" является бесплатным, правила предусматривают участие только учащихся сельских школ и только 6 класса. Любые предложения о продвижении школьника на олимпиаду, о подготовке по якобы известным ответам или любые другие предложения "помощи" являются незаконными. О подобных действиях организаторы просят сообщать на бесплатный номер 8 800 080 4848. Также по этому номеру можно получить ответы на вопросы по проекту "Мың бала"

Прием заявок для участия в Национальной интеллектуальной олимпиаде начался 1 марта, он будет продолжаться по 30 марта включительно. Регистрация доступна на сайте https://1000bala.elumiti.kz/