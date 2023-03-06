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В Астане наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Казахстан, помощь, землетрясение Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное награждение участников ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В актовом зале МЧС в парадной форме собрались спасатели, медики и психологи, которые принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Награждение, Турция, землетрясение

Фото: Zakon.kz

Заслуженные награды им вручил глава ведомства Юрий Ильин. Он выразил слова благодарности каждому.

Астана, МЧС, Турция, спасатели

Фото: Zakon.kz

Отметим, что несколько человек из офицерского состава получили ордена "Айбын второй степени, гражданские – ордена "Құрмет", остальные – правительственную медаль "Ерен еңбегі үшін" и ведомственные награды.

Кроме того, все, кто участвовал в спасательной операции в Турции, получили благодарственные письма от президента.

Казахстан, помощь, землетрясение

Фото: Zakon.kz

После церемонии министр отметил, что никто не остался неотмеченным. По его словам, награды нашли своих героев.

"Когда наград бывает много и требуется много подписей, ставится факсимиле. Но здесь глава государства проявил уважение к сотрудникам, которые выполняли свой долг, и он ставил личную, живую подпись всем спасателям, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясений в Турции. Это тоже честь и уважение к вашему труду, которую вы провели. Я считаю, что та работа, которую мы выполняем, не зря, она полезна и нужна людям". Юрий Ильин

Министр также напомнил, что впереди риски возникновения паводков. Его надо пройти с минимальными потерями и рисками для населения, пожароопасный период, купальный сезон.

"Всего у нас много… Много возможностей совершить подвиги в мирное время. Самое главное, чтобы вы всегда возвращались домой живыми и здоровыми". Юрий Ильин


Казахстан, помощь, землетрясение

Фото: Zakon.kz

Главный спасатель города Караганды Нургали Жакиев рассказал, что они с другими казахстанскими спасателями работали в турецком городе Нурдагы. Перед ними была поставлена задача – расчистить завалы шестиэтажного дома.

"Самое трудное было лазить в завалах. Это монолитный дом, арматура везде торчала, бытовые предметы, мы их расчищали и дальше лезли в надежде, что там есть живые. Мы вытащили живыми троих. Мать и дочь, и мужчину". Нургали Жакиев

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС по Акмолинской области Гани Кусаинов расчищал с другими спасателями завалы семиэтажного дома в городе Газиантеп.

Казахстан, помощь, землетрясение

Фото: Zakon.kz

"Самым трудным в этой операции было смотреть на реакцию родных, когда извлекали тела погибших. Это самое сложное, а что касается нашей работы, то мы были готовы к работе в сложных условиях – морально и физически. Перед нами поставили задачу и определили нам объект для работы, начали работать и места эмоциям не осталось, потому что время было против нас и тех, кто находился под завалами, дорога была каждая минута. К сожалению, живыми мы никого не вытащили. Обнаружили тела 25 человек". Гани Кусаинов

Всего в Турции спасатели вытащили живыми из-под завалов 7 человек и извлекли 88 погибших. Работали ежедневно по 16 часов в сутки. Их работой восхитились турецкие коллеги, которые готовы обучаться в Казахстане и перенимать опыт.

Ранее сообщалось, что в Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции.

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