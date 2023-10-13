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Казахстанские спасатели оказали медицинскую помощь 80 жителям Афганистана

Казахстанские спасатели завершили гуманитарную миссию в Афганистане Фото: gov.kz
Казахстанские спасатели завершили работу по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, отряд из 45 казахстанских спасателей, которые работали на месте землетрясения в Афганистане в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, завершили свою гуманитарную миссию и вернутся домой 14 октября.


"В связи с завершением полного объема поисково-спасательных работ на вверенном участке принято решение о возврате казахстанского отряда спасателей, направленного для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", – сообщили в МЧС РК.

За время работы в Афганистане казахстанские спасатели оказали медицинскую помощь 80 местным жителям, разобрали завалы 211 фрагментов домов, обследовали 700 участков разрушенных зданий в населенном пункте Наиброфи. Кроме того, они подняли из-под завалов тело погибшего ребенка.

Также казахстанцы обследовали палаточный городок, который разрушила сильная пыльная буря. По просьбе местных властей оперативная группа спасателей и медиков вместе с представителями дипломатического корпуса осмотрела девять палаточных городков.

10 октября по поручению главы государства группировку сил и средств МЧС Казахстана в количестве 45 человек направили в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

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