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Поступок юного жителя Туркестанской области восхитил казахстанцев

Поступок юного жителя Туркестанской области восхитил казахстанцев Фото: скриншот видео
В Туркестанской области 4 марта 2023 года восьмиклассник спас малыша, упавшего в арык. Об этом стало известно из социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Видео, где несколько мужчин и женщин пытаются спасти малыша, опубликовали в Instagram-паблике turkistan.time.

На втором видео автор показал героя, который вытащил маленького ребенка из арыка. Им оказался восьмиклассник.

"Спасибо твоему деду, отцу. Никто не заметил, как маленький ребенок упал в арык. Наш настоящий батыр... Молодец, сынок. Батыр нашего времени", - сказал автор ролика.

Пользователей Казнета поступок юного жителя Туркестанской области восхитил:

  • "Красавчик!"
  • "Молодец, джигит!"
  • "Надеюсь, его наградят!"
  • "Пусть таких батыров будет больше!"
  • "Пусть его дорога будет всегда открытой! Молодец, батыр!"
  • "Те, кто оказал первую медицинскую помощь, тоже настоящие батыра! Молодцы!"

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДЧС и акимата области, героем оказался Нұргелді Нұрполат - ученик восьмого класса средней школы №37 им. Укибаева.

"4 марта 2023 года около 11:30 он заметил в арыке маленького ребенка. Нұргелді, не раздумывая, спрыгнул с коня и вытащил из воды ребенка. Он сделал искусственное дыхание и оказал первую помощь ребенку, который был без сознания".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Ребенку, которого спас школьник, - 3,5 года.

В областной полиции в свою очередь рассказали, что 4 марта в Мактаральский РОП поступило сообщение, что в больницу с травмами доставили маленького мальчика 2019 г. р. 

"Данный факт сразу же был зарегистрирован в полиции, а стражи порядка выехали на место происшествия. Отец маленького ребенка пояснил полицейским, что сын, играя, случайно упал в арык возле дома. Житель, который показал сына врачам, утверждает, что в настоящее время с ним все в порядке. Тем не менее по данному инциденту проводится всесторонняя проверка".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как уточнили в ведомстве, маленького ребенка, упавшего в арык, спас несовершеннолетний подросток - житель с. Кенесшил Жамбылского сельского округа.

Полицейские призвали родителей быть внимательными к своим несовершеннолетним детям и соблюдать меры безопасности.

4 марта 2023 года сообщалось, что в Туркестанской области двухлетний малыш утонул рядом с домом. Тело ребенка 2020 г. р. из воды было извлечено жителями села Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района.

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