Поступок юного жителя Туркестанской области восхитил казахстанцев
Видео, где несколько мужчин и женщин пытаются спасти малыша, опубликовали в Instagram-паблике turkistan.time.
На втором видео автор показал героя, который вытащил маленького ребенка из арыка. Им оказался восьмиклассник.
"Спасибо твоему деду, отцу. Никто не заметил, как маленький ребенок упал в арык. Наш настоящий батыр... Молодец, сынок. Батыр нашего времени", - сказал автор ролика.
Пользователей Казнета поступок юного жителя Туркестанской области восхитил:
- "Красавчик!"
- "Молодец, джигит!"
- "Надеюсь, его наградят!"
- "Пусть таких батыров будет больше!"
- "Пусть его дорога будет всегда открытой! Молодец, батыр!"
- "Те, кто оказал первую медицинскую помощь, тоже настоящие батыра! Молодцы!"
Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДЧС и акимата области, героем оказался Нұргелді Нұрполат - ученик восьмого класса средней школы №37 им. Укибаева.
"4 марта 2023 года около 11:30 он заметил в арыке маленького ребенка. Нұргелді, не раздумывая, спрыгнул с коня и вытащил из воды ребенка. Он сделал искусственное дыхание и оказал первую помощь ребенку, который был без сознания".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Ребенку, которого спас школьник, - 3,5 года.
В областной полиции в свою очередь рассказали, что 4 марта в Мактаральский РОП поступило сообщение, что в больницу с травмами доставили маленького мальчика 2019 г. р.
"Данный факт сразу же был зарегистрирован в полиции, а стражи порядка выехали на место происшествия. Отец маленького ребенка пояснил полицейским, что сын, играя, случайно упал в арык возле дома. Житель, который показал сына врачам, утверждает, что в настоящее время с ним все в порядке. Тем не менее по данному инциденту проводится всесторонняя проверка".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Как уточнили в ведомстве, маленького ребенка, упавшего в арык, спас несовершеннолетний подросток - житель с. Кенесшил Жамбылского сельского округа.
Полицейские призвали родителей быть внимательными к своим несовершеннолетним детям и соблюдать меры безопасности.
4 марта 2023 года сообщалось, что в Туркестанской области двухлетний малыш утонул рядом с домом. Тело ребенка 2020 г. р. из воды было извлечено жителями села Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района.