Сельчанин признался в изнасиловании несовершеннолетних девочек в Туркестанской области

Сегодня, 19 октября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что в Туркестанской области задержали серийного педофила, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале egovpress, предполагаемого серийного педофила задержали в Отырарском районе. По словам жителей, он работал в садике.

"От его действий пострадали несколько детей", – говорится в сообщении.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в областной департамент полиции.

"Полицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование по заявлению двух местных жительниц по факту совершения противоправных действий в отношении их несовершеннолетних дочерей со стороны 33-летнего односельчанина". Начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов

По его поручению создана специальная следственно-оперативная группа.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч. 4 "Изнасилование" УК РК. Проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан житель Отырарского района. Мужчина дал признательные показания". Мурат Кабденов

Начальник ДП региона подчеркнул, что расследование дела находится под его личным контролем.

"По таким фактам обязательно будет пристальный контроль, поэтому прошу сохранять спокойствие и ждать результатов расследования в рамках закона", – отметил Мурат Кабденов, обращаясь к жителям области.

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