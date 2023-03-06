Конституционный суд признал норму закона о госслужбе не соответствующей Конституции

Конституционный суд по итогам рассмотрения обращения гражданина Аргумбаева Б. К. признал подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" не соответствующим пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Конституционного суда, правительству не позднее шести месяцев необходимо внести в Мажилис Парламента РК проект закона, направленный на приведение законодательства РК в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда Казахстана, изложенными в данном нормативном постановлении.

Обращение гражданина Аргумбаева поступило в Конституционный суд РК 24 января 2023 года.

"В соответствии с оспариваемой нормой закона на государственную службу не может быть принят гражданин, который в течение трех лет перед поступлением на государственную службу привлекался к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом на государственную службу не допускается гражданин, уволенный за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу". Конституционный суд РК

Из обращения следует, что распоряжением акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 31 октября 2019 года Аргумбаев был уволен с должности заместителя акима Бородулихинского района ВКО за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, предусмотренных подпунктами 5) и 11) пункта 1 статьи 50 Закона "О государственной службе Республики Казахстан".

"По истечении трех лет им были приняты меры по восстановлению на государственной службе. Однако отмеченный запрет не позволяет ему вновь занять должности на государственной службе. Субъект обращения полагает, что данная норма пожизненно лишает его права работать на государственной службе и является несправедливой, ущемляет право быть избранным в государственные органы и нарушает принцип равного права граждан на доступ к государственной службе (статья 33 Конституции)". Конституционный суд РК

17 февраля 2023 года Конституционный cуд принял в разработку обращение от казахстанца по Налоговому кодексу, а 22 февраля – признал норму ст. 610 Налогового кодекса не соответствующей Конституции по обращению казахстанца.