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В Астане застройщиков оштрафовали на сумму более 16 млн тенге

штрафы Фото: gov.kz
В Астане застройщиков оштрафовали на сумму более 16 млн 700 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, из-за нарушений техники безопасности и охраны труда были приостановлены строительно-монтажные работы на 2 строительных объектах (МЖК "Райымбек" и МЖК "Ayana Plaza"). По МЖК "Райымбек" были устранены выявленные нарушения, по МЖК "Ayana Plaza" материалы переданы в суд. Также только за прошлый год госинспекторами труда за нарушения трудового законодательства 87 работодателей были привлечены к административной ответственности. 

"Основной причиной производственного травматизма в строительстве является высокий темп производства работ на объектах и недостаточное выделение финансовых средств со стороны застройщиков на охрану труда и технику безопасности. В большинстве случаев у мелких подрядных организаций отсутствуют договоры обязательного страхования работников от несчастных случаев", - говорится в сообщении.

Согласно действующего законодательства, все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитная каска, специальная одежда, монтажный пояс), а также средствами коллективной защиты. Вместе с тем, рабочие места на высоте и проходы к ним должны иметь защитные ограждения, и в целях избежание падения предметов с высоты иметь защитно-улавливающие сетки.


"В случае несоблюдения требований безопасности и охраны труда на стройобъектах будут приостановлены все виды работ, также будут применены меры административной и уголовной ответственности. Госинспекторами труда также проводятся разъяснительные работы с трудовыми коллективами предприятий по соблюдению требований по безопасности и охране труда, руководству организации разъясняются обязанности по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве", - резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы арестованы застройщики ЖК "Ушконыр" и "Весновка".

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