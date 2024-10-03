Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На 100 млн тенге пополнят казну владельцы грузовиков в Астане

Астана, взвешивание грузовиков, нарушения, штрафы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 14:01 Фото: рixabay
В Астане владельцев 280 грузовиков оштрафовали на общую сумму более 100 млн тенге за перегруз, сообщает Zakon.kz.

В Минтранспорта 3 октября напомнили, что все въезжающие в Астану грузовики проходят автоматическое взвешивание.

"С прошлого месяца на основных въездах в столицу функционируют автоматизированные системы взвешивания автотранспорта, которые обеспечивает сохранность дорог. С середины сентября по сегодняшний день 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн тенге. Предписание направлено компаниям-перевозчикам", – рассказали в ведомстве.

По словам сотрудников комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, практически каждый третий самосвал не соблюдает допустимые параметры. Большегрузы превышают норму в два-три раза. При допустимой норме в 25 тонн фактически перевозят 40-60 тонн. 

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:

1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн;

2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

3. пятиосные – 38 тонн;

4. с шестью и более осями – 44 тонны.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1 тыс. МРП (от 147 тыс. до 3,7 млн тенге).

Автоматизированная система взвешивания функционирует в тестовом режиме. Она установлена на основных въездах в Астану: со стороны Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

Читайте также

Фотоловушка зафиксировала редких обитателей нацпарка в Алматинской области
Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку
Какие проекты при поддержке &quot;Даму&quot; ввели с нового года
1714 проектов введено в эксплуатацию с начала 2024 года
Ирина Капитанова
Астана Министерство транспорта РК 2024 год Штрафы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: