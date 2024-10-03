На 100 млн тенге пополнят казну владельцы грузовиков в Астане

В Астане владельцев 280 грузовиков оштрафовали на общую сумму более 100 млн тенге за перегруз, сообщает Zakon.kz.

В Минтранспорта 3 октября напомнили, что все въезжающие в Астану грузовики проходят автоматическое взвешивание.

"С прошлого месяца на основных въездах в столицу функционируют автоматизированные системы взвешивания автотранспорта, которые обеспечивает сохранность дорог. С середины сентября по сегодняшний день 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн тенге. Предписание направлено компаниям-перевозчикам", – рассказали в ведомстве.

По словам сотрудников комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, практически каждый третий самосвал не соблюдает допустимые параметры. Большегрузы превышают норму в два-три раза. При допустимой норме в 25 тонн фактически перевозят 40-60 тонн.

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:

1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн;

2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

3. пятиосные – 38 тонн;

4. с шестью и более осями – 44 тонны.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1 тыс. МРП (от 147 тыс. до 3,7 млн тенге).

Автоматизированная система взвешивания функционирует в тестовом режиме. Она установлена на основных въездах в Астану: со стороны Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.