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Супруга Брюса Уиллиса попросила папарацци не тревожить больного актера

Брюс Уиллис Фото: Instagram/emmahemingwillis
Актриса и модель, супруга 67-летнего актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг попросила папарацци не тревожить ее больного деменцией мужа, сообщает Zakon.kz.

Хеминг отметила, что больного деменцией человека трудно вывести на прогулку и обеспечить ему безопасность.

"Конечно, обществу еще многому нужно научиться, так что я обращаюсь к фотографам и операторам, которые то и дело хотят заполучить эксклюзивные кадры с моим мужем. Пожалуйста, держите дистанцию. Я понимаю, это ваша работа, но, может, просто будете держать дистанцию? Видеооператоры, не кричите на мужа, не спрашивайте у меня о его здоровье, не гикайте", – цитирует Хеминг Fox News.

По ее словам, иначе становится трудно "спокойно провести мужа из точки А в точку Б".

Ранее родные 67-летнего Брюса Уиллиса сообщили, что диагностированная у актера лобно-височная деменция прогрессирует.

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