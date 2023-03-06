Оппозиционная партия Японии представила законопроект об однополых браках
Фото: pixabay
Депутаты парламента Японии из рядов Конституционно-демократической партии внесли в Палату представителей законопроект о юридическом признании однополых браков, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Kyodo, законопроект предполагает изменение положений Гражданского кодекса страны, определяющих брак как союз между партнерами разного пола.
Дискуссия об однополых браках в Японии усилилась после того, как премьер-министр Фумио Кисида уволил своего секретаря, публично заявившего о неприязни к ЛГБТ-парам. 1 марта политик призвал провести дальнейшие дискуссии по данному вопросу и воздержаться от поспешных шагов, поскольку легализация однополых браков может "сильно затрагивать жизнь людей".
Согласно опросу издания, 60% японцев поддерживают легализацию однополых браков.
Ранее сообщалось, что в Японии зарегистрировали наименьшее количество рождений за 123 года.
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