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Оппозиционная партия Японии представила законопроект об однополых браках

законопроект, браки Фото: pixabay
Депутаты парламента Японии из рядов Конституционно-демократической партии внесли в Палату представителей законопроект о юридическом признании однополых браков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kyodo, законопроект предполагает изменение положений Гражданского кодекса страны, определяющих брак как союз между партнерами разного пола.

Дискуссия об однополых браках в Японии усилилась после того, как премьер-министр Фумио Кисида уволил своего секретаря, публично заявившего о неприязни к ЛГБТ-парам. 1 марта политик призвал провести дальнейшие дискуссии по данному вопросу и воздержаться от поспешных шагов, поскольку легализация однополых браков может "сильно затрагивать жизнь людей".

Согласно опросу издания, 60% японцев поддерживают легализацию однополых браков.

Ранее сообщалось, что в Японии зарегистрировали наименьшее количество рождений за 123 года.

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