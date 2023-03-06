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Законодательство РК

Бизнесмены ВКО просят освободить их от "полигонных" выплат сотрудникам

деньги Фото: Zakon.kz
Работодатели на встрече с главой Министерства национальной экономики РК заявили, что пособия должно взять на себя государство, так как для бизнеса это колоссальные затраты, сообщает Zakon.kz.

Как отметили участники беседы, в 1992 году вышел закон "О социальной защите граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", по которому население ВКО, области Абай и нескольких районов Павлодарской области получало поддержку за счет госбюджета. Однако спустя год эти обязательства возложили на местных работодателей. Сейчас они должны доплачивать к окладу сотрудника от 4 до 7 тыс. тенге ежемесячно, отмечает телеканал "Астана". Кроме того, они должны предоставлять 10 дней оплачиваемого экологического отпуска. Подсчитано, что представители малого и среднего бизнеса региона на эти цели перечисляют 40 млрд тенге в год.

"Представляете, это какая нагрузка на наш бизнес? Хотелось бы, чтобы этот вопрос решился положительно, и государство все-таки взяло на себя эту функцию выплачивать экологические, как положено государству. И я так думаю, эту экологию должны получать не только те, у кого есть экологические удостоверения, а все жители нашей области. Потому что мы все ощутили это неблагоприятное воздействие". Предприниматель Алия Адамова

Министр предложил бизнесменам изложить свои претензии в письменном виде и прислать на почту ведомства.

"Мы сейчас входим в активную фазу обсуждения по новому Налоговому кодексу, у нас есть email. Поэтому вы можете нам в письменной форме, либо через агенты предоставить". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Ранее Парламент одобрил применение розничного налога бизнесменами.

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