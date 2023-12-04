Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Требования к сотрудникам по выплатам пенсий и пособий разработали в Казахстане

Требования к сотрудникам по выплатам пенсий и пособий в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты разработало профессиональный стандарт "Организация выплаты пенсий, пособий и социальных выплат", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт "Организация выплаты пенсий, пособий и социальных выплат" предназначен для определения требований к уровню квалификации и компетентности работников, к содержанию, качеству и условиям труда и применяется на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами с участием государства.

Перечень карточек профессий включает:

  1. "Директор (начальник) структурного подразделения (департамента, управления, отделения, отдела) организации по выплате пенсий, пособий и социальных выплат" - 6 уровень ОРК;
  2. Специалист по пенсионному обеспечению - 6 уровень ОРК;
  3. Руководитель службы пенсионного обеспечения - 6 уровень ОРК;
  4. Специалист по пенсионному обеспечению - 5 уровень ОРК.

Каждая должность утранавливает цель деятельности, требования к опыту работы, перечень трудовых функций, необходимые навыки и умения, требования к личностным компетенциям и т.д.

Как считают в Минтруда, профессиональный стандарт позволит создать образовательные программы, в том числе для обучения персонала, сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, решить широкий круг задач в области выплаты пенсий, пособий и социальных выплат.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 декабря.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали профессиональный стандарт Бухгалтера.

Читайте также

Супругам-журналистам Северным вынесли приговор в Алматы
Супругам-журналистам Северным вынесли приговор в Алматы
Разработан КДРП к законопроекту по вопросам развития столицы и городов республиканского значения
Как планируют развивать Астану, Алматы и Шымкент
Профессиональный стандарт "Бухгалтер" разработали в Казахстане
Профессиональный стандарт Бухгалтера разработали в Казахстане
Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Ержан Сейткулов, известный математик получил должность в Администрации президента РК
Известный математик получил должность в Администрации президента РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: