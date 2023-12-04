Требования к сотрудникам по выплатам пенсий и пособий разработали в Казахстане
Профессиональный стандарт "Организация выплаты пенсий, пособий и социальных выплат" предназначен для определения требований к уровню квалификации и компетентности работников, к содержанию, качеству и условиям труда и применяется на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами с участием государства.
Перечень карточек профессий включает:
- "Директор (начальник) структурного подразделения (департамента, управления, отделения, отдела) организации по выплате пенсий, пособий и социальных выплат" - 6 уровень ОРК;
- Специалист по пенсионному обеспечению - 6 уровень ОРК;
- Руководитель службы пенсионного обеспечения - 6 уровень ОРК;
- Специалист по пенсионному обеспечению - 5 уровень ОРК.
Каждая должность утранавливает цель деятельности, требования к опыту работы, перечень трудовых функций, необходимые навыки и умения, требования к личностным компетенциям и т.д.
Как считают в Минтруда, профессиональный стандарт позволит создать образовательные программы, в том числе для обучения персонала, сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, решить широкий круг задач в области выплаты пенсий, пособий и социальных выплат.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 декабря.
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