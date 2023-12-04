Требования к сотрудникам по выплатам пенсий и пособий разработали в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты разработало профессиональный стандарт "Организация выплаты пенсий, пособий и социальных выплат", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт "Организация выплаты пенсий, пособий и социальных выплат" предназначен для определения требований к уровню квалификации и компетентности работников, к содержанию, качеству и условиям труда и применяется на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами с участием государства.

Перечень карточек профессий включает:

"Директор (начальник) структурного подразделения (департамента, управления, отделения, отдела) организации по выплате пенсий, пособий и социальных выплат" - 6 уровень ОРК; Специалист по пенсионному обеспечению - 6 уровень ОРК; Руководитель службы пенсионного обеспечения - 6 уровень ОРК; Специалист по пенсионному обеспечению - 5 уровень ОРК.

Каждая должность утранавливает цель деятельности, требования к опыту работы, перечень трудовых функций, необходимые навыки и умения, требования к личностным компетенциям и т.д.

Как считают в Минтруда, профессиональный стандарт позволит создать образовательные программы, в том числе для обучения персонала, сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, решить широкий круг задач в области выплаты пенсий, пособий и социальных выплат.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 декабря.

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