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Министр обороны РК поздравил военнослужащих-женщин с праздником

военнослужащие Фото: пресс-служба Минобороны РК
Министр обороны РК Руслан Жаксылыков поздравил военнослужащих-женщин с праздником, сообщает Zakon.kz.

Генерал-полковник отметил, что сегодня представительницы прекрасного пола трудятся в разных сферах. Их достижения и успехи мотивируют всех казахстанцев. Так было и в годы Великой Отечественной войны.

"Всем известно, что война – мужское дело. Но события 1941 – 1945-х годов не выбирали героев по гендерному признаку. В трудное для страны время в один ряд с мужчинами встали славные дочери казахского народа Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова и многие другие женщины", – напомнил министр.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что военнослужащие женщины заслуживают особой благодарности за достойный вклад в боеготовность армии, повышение ее престижа и добросовестную службу в Вооруженных силах.


военнослужащие

Фото: пресс-служба Минобороны РК


Среди них десантники и спортсмены, специалисты по защите госсекретов и боевой подготовке, военные полицейские и врачи, технические специалисты и связисты, военные психологи и финансисты, кадровики и воспитатели.

"Сегодня наши женщины-военнослужащие управляют боевыми машинами в небе, принимают участие в выполнении морских навигационных задач, в учениях, в том числе в рамках ОДКБ и ШОС, наравне с мужчинами несут боевое дежурство, оставаясь при этом прекрасными матерями, верными женами и радушными хозяйками", – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Своим жизненным "секретом" поделилась заместитель командира по воспитательной и идеологической работе войсковой части 23366 подполковник Жанар Оспанова, которая, занимая ответственную должность, успевает заботиться о детях и поддерживать уют в доме.

"Быть организованным, уметь расставлять приоритеты и четко следовать им. При этом важно никогда не терять оптимизма, и тогда все получится", – заявила Жанар Оспанова, которая служит в Вооруженных силах с 1994 года.

Руководитель оборонного ведомства выразил огромную признательность олимпийской чемпионке, заместителю начальника центра подготовки штатных команд Спортивного комитета Министерства обороны подполковнику Ольге Рыпаковой. В этом году прославленная легкоатлетка заявила о завершении спортивной карьеры, но ее богатый опыт и знания будут востребованы в деле подготовки армейских спортсменов.


военнослужащие

Фото: пресс-служба Минобороны РК


Самоотверженным трудом добилась профессионального признания ветеран Вооруженных сил полковник запаса Мара Раимова, дослужившаяся до заместителя командующего регионального командования "Астана". Ее военная карьера – вдохновляющий пример для каждого военнослужащего.

О каждой участнице встречи можно многое рассказать. Гвардии сержант Надежда Колдырева, проходящая службу в войсковой части 32363, совершила 17 прыжков с парашютом. Офицер штаба войсковой части 35835 старший сержант Толкын Бакижанова успешно защищала честь Вооруженных сил в конкурсе Армейских международных игр "Воин мира". И в том, что команда Казахстана неоднократно занимала в нем первое место, есть и ее безусловная заслуга.

Подтверждением разносторонности талантов женщин стало выступление начальника пресс-службы Алматинского гарнизона подполковника Кристины Новиковой, исполнившей кюй на домбре.

В завершении памятной встречи за высокие показатели и образцовую службу министр обороны Руслан Жаксылыков вручил отличившимся женщинам почетные грамоты и ведомственные награды. Ряду женщин-военнослужащих объявлено о присвоении воинских званий досрочно.

Ранее сообщалось, сколько цветов завезли в Казахстан к 8 Марта.

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Редакция Zakon.kz
Жаксылыков Руслан Казахстан
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