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В Астане пожар произошел в республиканском штабе партии зеленых "Байтақ"

офис Фото: скриншот видео
Вечером 6 марта в республиканском штабе партии зеленых "Байтақ" произошел пожар. Офис находится в бизнес-центре по адресу Мангилик 30, сообщает Zakon.kz.

Партия связывает это с активным ростом поддержки идей партии по препятствию дальнейшей деятельности предприятий-загрязнителей и набирающей остроту политической конкуренции.

"На место пожара прибыли несколько экипажей пожарных расчетов. Также была вызвана полиция для составления протокола по поводу происшествия. Все работники штаба были в экстренном порядке эвакуированы. Несколько работников получили легкие отравления угарным газом", - рассказали представители партии в Instagram.

Как уточняется, пострадавших нет.


Отметим, что выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.

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