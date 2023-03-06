В Астане пожар произошел в республиканском штабе партии зеленых "Байтақ"

Вечером 6 марта в республиканском штабе партии зеленых "Байтақ" произошел пожар. Офис находится в бизнес-центре по адресу Мангилик 30, сообщает Zakon.kz.

Партия связывает это с активным ростом поддержки идей партии по препятствию дальнейшей деятельности предприятий-загрязнителей и набирающей остроту политической конкуренции.



"На место пожара прибыли несколько экипажей пожарных расчетов. Также была вызвана полиция для составления протокола по поводу происшествия. Все работники штаба были в экстренном порядке эвакуированы. Несколько работников получили легкие отравления угарным газом", - рассказали представители партии в Instagram.

Как уточняется, пострадавших нет.





Отметим, что выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.