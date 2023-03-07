В Жетысуской области талая вода топит село вторые сутки

Вторые сутки в ауле Кызылжар борются со стихийным бедствием - талая вода полей топит более 20 дворов, сообщает Zakon.kz.

Люди не успели среагировать, так как вода затопила хозпостройки в считанные часы.

"Я понес большой материальный ущерб. Вода унесла 2 тонны угля, сено и корм для скота. Арыки сами роем. Семью я вывез к родственникам. Всего в этом доме нас проживает 12 человек", - рассказал телеканалу КТК Мурат Байдолда.

Больше всего удар стихии ощутили жители улицы Шыныбек. Со слов сельчан, водой здесь залило 20 дворов. Сельчане, проживающие в конце улицы Шыныбек, оказались полностью заблокированы. Из-за воды к ним невозможно ни пройти, ни проехать. Выбраться из своих домов не могут пять семей. Топит жителей села Кызылжар уже не в первый раз. Ровно 13 лет назад вода также пришла с полей, говорят люди.

Между тем, в областном департаменте по ЧС говорят, что этих подтоплений никак не ожидали. Ведь населенный пункт в зону риска не входит. Причинами ЧП спасатели называют резкое потепление и быстрое таяние снега. Сейчас специалисты пытаются не допустить повторных паводков: в 2 км от аула экстренно роют канал для отвода воды с полей.



"В данное время у нас построен отводной канал протяженностью более тысячи метров для принятия сточных вод, которые идут в сторону села. Данные мероприятия позволили нам благополучно отвести эту воду от жилого сектора и спустить ее в реку". Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Жетысуской области Ринат Карандашов

Сумма ущерба будет подсчитана после полной ликвидации последствий. Чиновники обещают помочь всем пострадавшим.

"Сейчас мы обходим население. Разговариваем с сельчанами. По нашим сведениям, вода зашла в восемь дворов. Постараемся всем пострадавшим помочь. Полностью ликвидировать последствия стихии спасатели планируют за три дня". Аким Кербулакского района Канат Есболатов

Как сообщили в ДЧС, в региона есть еще 7 паводкоопасных участков.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане, Караганде, Кокшетау и 12 областях страны.