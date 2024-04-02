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Более 20 тысяч кубометров талых вод за сутки откачали в Акмолинской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 18:11 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Пресс-служба ДЧС Акмолинской области рассказала о том, как ведутся противопаводковые работы в регионе. По их информации, всего за сутки откачано более 20 тыс. кубометров талых вод, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на данный момент по области задействовано порядка 700 человек, 210 техники и 130 мотопомп.

В Атбасарском районе активно готовятся к паводкам. Продолжается подготовка и укладка мешков с инертным материалом. За сутки вывезено порядка 1 тыс. кубометров снега.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 18:11

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Дополнительные силы и средства для укрепления защитного обвалования в районе города Косшы и села Тайтобе прибыли из города Астаны. Также для борьбы с паводками в Аршалынском районе выдвинулись курсанты АГЗ имени М. Габдуллина". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее казахстанским фермерам пообещали возместить ущерб от гибели скота во время паводков.

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