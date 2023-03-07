Диетолог Светлана Павличенко рассказала о том, какие продукты идеально подходят для завтрака, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, на завтрак предпочтительно выбирать продукты, богатые сложными углеводами. Они постепенно усваиваются, равномерно насыщая организм энергией. Кроме того, специалист посоветовала утром употреблять клетчатку, так как она дает ощущение сытости и замедляет усвоение быстрых углеводов, стабилизируя уровень глюкозы в крови.

Между тем, она отметила, что завтрак должен соответствовать потребностям каждого отдельного человека. Он может быть плотным, чтобы зарядить энергией и бодростью на первую половину дня, или, напротив, легким.

"Среди лучших блюд на завтрак первое место занимают каши из цельнозерновых круп, например, овсянка длительного приготовления. Такие каши богаты пищевыми волокнами, витаминами группы В. Идеальное дополнение к утренней каше – свежие или замороженные фрукты и ягоды. Это дополнительный источник пищевых волокон, витамина С и антиоксидантов. Сахар, мед и варенье желательно ограничить – это "пустые", бесполезные калории, не имеющие питательной ценности", – рассказала диетолог "Газете.Ru".

Павличенко также посоветовала утром готовить себе бутерброд из муки грубого помола с мягким маргарином или спредом, авокадо, рыбой слабой соли. Такой вариант, помимо клетчатки и витаминов, является источником белка, полезных ненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3, заявляет она. Многие спреды дополнительно обогащаются кальцием, витаминами, пробиотиками.

"Полезны на завтрак и кисломолочные продукты сниженной жирности: греческий йогурт без сахара, простокваша, творог. Они богаты кальцием и белком. Наиболее полезны "живые" простокваши и йогурты, содержащие культуры полезных микроорганизмов: бифидо- и лактобактерии. Они поддерживают здоровый баланс кишечного микробиома, способствующий нормальному пищеварению и усвоению питательных веществ", – порекомендовала кандидат медицинских наук.

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