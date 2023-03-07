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Пожар в крупнейшем лагере для беженцев оставил без крова 12 тысяч человек

Пожар в крупнейшем лагере для беженцев оставил без крова 12 тысяч человек Фото: pixabay
Власти Бангладеша расследуют крупнейший пожар в самом крупной лагере для беженцев, где сгорело более 2 тысяч строений, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в воскресенье, 5 марта, огонь уничтожил 2 тысячи хижин, в которых проживали беженцы, сообщает ВВС. Сообщений о жертвах не поступало, заявили власти страны.

"Около 2000 убежищ были сожжены, в результате чего около 12 000 насильственно перемещенных граждан Мьянмы остались без крова", — заявил комиссар Бангладеш по делам беженцев Миджанур Рахман.

Он сообщил, что пожар локализовали в течение трех часов, но 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев сгорели в огне, помимо жилых строений.

Пламя распространялось очень быстро из-за взрывов газовых баллонов, которыми пользовались в селении. Местная полиция не исключает, что пожар был диверсией. Сообщается о задержании мужчины, возможно, причастного к случившемуся.


Власти страны признают, что возникли сложности с размещением 12 тысяч оставшихся без крыши над головой человек. При этом отмечается, что пожары в самом крупном лагере для беженцев случаются часто. Не редки случаи поджогов.

В Караганде восьмилетний школьник спас из горящего дома двухлетнюю сестренку. Сам маленький герой получил ожоги рук и лица. В результате пожара погибли бабушка и дедушка спасшихся детей.

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Мария Мельникова
Бангладеш
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