Пожар в крупнейшем лагере для беженцев оставил без крова 12 тысяч человек

Власти Бангладеша расследуют крупнейший пожар в самом крупной лагере для беженцев, где сгорело более 2 тысяч строений, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в воскресенье, 5 марта, огонь уничтожил 2 тысячи хижин, в которых проживали беженцы, сообщает ВВС. Сообщений о жертвах не поступало, заявили власти страны.

"Около 2000 убежищ были сожжены, в результате чего около 12 000 насильственно перемещенных граждан Мьянмы остались без крова", — заявил комиссар Бангладеш по делам беженцев Миджанур Рахман.

Он сообщил, что пожар локализовали в течение трех часов, но 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев сгорели в огне, помимо жилых строений.

Пламя распространялось очень быстро из-за взрывов газовых баллонов, которыми пользовались в селении. Местная полиция не исключает, что пожар был диверсией. Сообщается о задержании мужчины, возможно, причастного к случившемуся.





Probe launched into fire at world's largest refugee camp that left 12,000 homeless in Bangladesh https://t.co/9SOyIJqdYF — BBC News (World) (@BBCWorld) March 6, 2023

Власти страны признают, что возникли сложности с размещением 12 тысяч оставшихся без крыши над головой человек. При этом отмечается, что пожары в самом крупном лагере для беженцев случаются часто. Не редки случаи поджогов.

В Караганде восьмилетний школьник спас из горящего дома двухлетнюю сестренку. Сам маленький герой получил ожоги рук и лица. В результате пожара погибли бабушка и дедушка спасшихся детей.