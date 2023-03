Пожар в крупнейшем лагере для беженцев оставил без крова 12 тысяч человек

Пожар произошел в воскресенье, 5 марта, огонь уничтожил 2 тысячи хижин, в которых проживали беженцы, сообщает ВВС. Сообщений о жертвах не поступало, заявили власти страны.

Он сообщил, что пожар локализовали в течение трех часов, но 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев сгорели в огне, помимо жилых строений.

Пламя распространялось очень быстро из-за взрывов газовых баллонов, которыми пользовались в селении. Местная полиция не исключает, что пожар был диверсией. Сообщается о задержании мужчины, возможно, причастного к случившемуся.

