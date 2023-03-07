Мужчина похитил бывшую возлюбленную в Кыргызстане
С заявлением в полицию Бишкека обратился муж пропавшей девушки. По его словам, 4 марта в 16:30 его супругу затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, передает KaktusMedia.
В полиции завели уголовное дело по статье "Похищение человека".
Позднее в ведомстве заявили, что задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 22-летний житель столицы Кыргызстана. Он признался полицейским, что похитил бывшую возлюбленную после того, как узнал, что она вышла замуж. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
В Алматы двое мужчин, незаконно проникнув в квартиру, применяя физическую силу, похитили женщину 1986 года, увезли ее против воли поместили в наркологическую клинику. По предварительным данным полиции, заказчиком стала мать похищенной.