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Мужчина похитил бывшую возлюбленную в Кыргызстане

zakon.kz Фото: zakon.kz
22-летний житель Бишкека похитил бывшую девушку среди белого дня в центре города после того, как узнал, что она вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию Бишкека обратился муж пропавшей девушки. По его словам, 4 марта в 16:30 его супругу затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, передает KaktusMedia.

В полиции завели уголовное дело по статье "Похищение человека".

Позднее в ведомстве заявили, что задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 22-летний житель столицы Кыргызстана. Он признался полицейским, что похитил бывшую возлюбленную после того, как узнал, что она вышла замуж. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

В Алматы двое мужчин, незаконно проникнув в квартиру, применяя физическую силу, похитили женщину 1986 года, увезли ее против воли поместили в наркологическую клинику. По предварительным данным полиции, заказчиком стала мать похищенной.

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Мария Мельникова
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