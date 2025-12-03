#Казахстан в сравнении
Происшествия

Прохожему удалось спасти девушку, которую пытались похитить в Алматы

девушку пытались похитить в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 01:17 Фото: Zakon.kz
В Алматы неизвестные средь бела дня пытались похитить девушку. По словам очевидцев, они силой заталкивали ее в автомобиль. Предположительно, это было воровство невесты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, на помощь прибежал житель соседнего жилого комплекса, который услышал крики и заметил борьбу пострадавшей. Он буквально вытащил девушку из авто. Подозреваемые сразу скрылись с места происшествия. Один из них так растерялся, что побежал в противоположную от машины сторону. Была ли девушка знакома со своими похитителями, точно не известно.

В полиции говорят, что заявлений пока не поступало. Однако дело завели.

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района проводится проверка. Участники видео и лица, причастные к произошедшему инциденту, будут установлены. Независимо от наличия обращений, мы установим все объективные обстоятельства произошедшего и примем меры в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

С сентября принуждение к браку считается в Казахстане уголовным преступлением. Похитителям грозит штраф до восьми миллионов тенге или арест до двух лет.

Ранее сообщалось, что МВД взяло на личный контроль дело о похищении девушки в Таразе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
