Женщину похитили и насильно поместили в наркодиспансер Алматы

Фото: freepik

Двое мужчин, незаконно проникнув в квартиру, применяя физическую силу, похитили женщину 1986 года, увезли ее в Алматы и против ее воли поместили в наркологическую клинику, сообщает Zakon.kz.

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