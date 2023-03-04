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Законодательство РК

Женщину похитили и насильно поместили в наркодиспансер Алматы

Женщину похитили и насильно поместили в наркодиспансер Алматы Фото: freepik
Двое мужчин, незаконно проникнув в квартиру, применяя физическую силу, похитили женщину 1986 года, увезли ее в Алматы и против ее воли поместили в наркологическую клинику, сообщает Zakon.kz.
"27.02.2023 г. в УП Талгарского района поступило заявление гр-ки С., 1986 г.р. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 25.02.2023 г., незаконно проникнув в квартиру, применяя физическую силу, увезли в Алматы, где против ее воли поместили в наркологическую клинику".УП Талгарского района

По предварительным данным полиции Талгарского района, заказчиком похищения является мать потерпевшей.

"Проведенными следственными действиями установлено, что мама вышеназванной гр.С. наняла двух мужчин с целью доставления дочери в медицинское учреждение для организации принудительного лечения".

Уголовное правонарушение против личности зарегистрировано в ЕРДР вышеуказанного подразделения по ст.125 ч.2 УК РК "Похищение человека".                

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег.

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Алматинская область Алматы Талгарский район
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