В Туркестанской области мужчина молотком убил жену и покончил с собой
В Туркестанской области мужчина насмерть забил супругу молотком, после чего покончил с собой, сообщает Zakon.kz.
Об этом 15 сентября написал телеканал "КТК". Трагедия произошла в селе Карамурт.
"По предварительным данным, местный житель на бытовой почве нанёс телесные повреждения своей супруге, которая впоследствии скончалась. После чего покончил с собой, оставив аудиозапись с описанием мотивов преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование", – уточнили в полиции.
По информации родственников погибшей, супруги воспитывали четверых детей в возрасте от 4 до 13 лет. Именно дети утром обнаружили тело матери и сообщили соседям. Неподалеку от места происшествия был найден молоток – орудие преступления, а позже во дворе дома обнаружили и тело мужчины.
Четверо детей временно помещены в Центр адаптации несовершеннолетних.
