Визит-центр за 780 млн тенге построили в Атырауской области

Центр привлечения туристов "Сарайшык" планируют открыть в апреле, сообщает Zakon.kz.

Строительство культурно-исторического объекта планировалось завершить еще в прошлом году. Но в проект были внесены изменения, поэтому сдача объекта затянулась, говорит руководитель управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов.

Визит-центр уже построен, остались только завершающие работы, сообщают в пресс-службе акимата Атырауской области.

"На данный момент можно сказать, что строительство визит- центра завершено. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории – укладка асфальта, посадка саженцев, наружное освещение, установка скамеек. С потеплением подрядная организация завершит благоустройство". Нурберген Кусаинов

Сарайшык – средневековый город на Великом Шелковом пути. В центре будет несколько экспозиционных зон домонгольского периода, монгольского, а также периода Ногайской Орды и Казахского ханства. Визит-центр посвящен уникальному городу и периоду Золотой Орды, говорит директор по развитию ТОО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры" Ринат Кутдусов.

"На выставке визит-центра будет представлен ряд ценных предметов. Впервые в стране здесь будут показаны изображения Касым хана и Бату хана. В сотрудничестве с учеными была проделана большая работа по созданию этих изображений. На экспозициях будут выставлены материальное наследие городка Сарайшык, артефакты, найденные здесь в разное время, флаг Золотой Орды или знак двуглавого орла, который сегодня присутствует на государственных гербах некоторых стран. Именно в Сарайшыке был найден знак с изображением двуглавого орла". Ринат Кутдусов

В культурно-историческом центре будет расположено шесть экспозиционных залов, а также выставочный павильон.

В этом году запланировано завершение строительства трех визит-центров в Туркестанской области. Речь идет о городище "Сауран", где строят инфраструктуру для удобства посетителей, мавзолее "Гаухар-ана", куда приезжают паломницы, и для них будут отстроены места ночлега, а также территории "Ордабасы".