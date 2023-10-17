Визит-центр открыли в музее-заповеднике "Хан Ордасы"
По данным историков, ставка хана Жангира была центром политической, экономической и культурной жизни Букеевской орды. Здесь впервые открыли казахскую школу, больницу, женскую гимназию, типографию и даже первый в истории банк.
Сегодня музейный комплекс переживает процесс перерождения. Здесь реконструируют историко-архитектурные здания и строят новые объекты для создания комфортных условий для туристов.
Президент Касым-Жомарт Токаев говорил:
"На самом деле казахская культура включает в себя множество различных направлений. Наш народ имеет богатое наследие, которое нам предстоит сохранить и изучать каждую веху, раскрывающую многогранную национальную культуру. Она должна быть модернизирована в соответствии с потребностями времени и пропагандироваться по всему миру".
Особенно это касается музеев, которые являются фундаментом нашего национального наследия и духовного богатства.
Визит-центр построили за счет компании недропользователя.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Стоимость проекта свыше четырёхсот миллионов тенге.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"Отрадно, что в нашей стране уделяется особое внимание сохранению национального наследия. Неспроста, в народе Бокеевскую Орду называют землей первопроходцев. Район славится богатой историей. На сегодняшний день ведется реконструкция здания больницы, построенной в 1872 году".Аким ЗКО Нариман Турегалиев
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В составе музея-заповедника – 13 историко-архитектурных зданий и три мавзолея. Шесть из них реконструированы и уже готовы для посещения. Данный исторический комплекс входит в список 100 сакральных объектов Казахстана и является уникальным в своем роде.