Визит-центр открыли в музее-заповеднике "Хан Ордасы"

В Бокейординском районе Западно-Казахстанской области открыли Визит-центр для туристов. Информационный центр обслуживания туристов стал частью комплекса "Хан Ордасы". По подсчетам краеведов, здание сможет ежегодно принимать до 30 тысяч путешественников.

По данным историков, ставка хана Жангира была центром политической, экономической и культурной жизни Букеевской орды. Здесь впервые открыли казахскую школу, больницу, женскую гимназию, типографию и даже первый в истории банк.

Сегодня музейный комплекс переживает процесс перерождения. Здесь реконструируют историко-архитектурные здания и строят новые объекты для создания комфортных условий для туристов.

Президент Касым-Жомарт Токаев говорил:

"На самом деле казахская культура включает в себя множество различных направлений. Наш народ имеет богатое наследие, которое нам предстоит сохранить и изучать каждую веху, раскрывающую многогранную национальную культуру. Она должна быть модернизирована в соответствии с потребностями времени и пропагандироваться по всему миру".

Особенно это касается музеев, которые являются фундаментом нашего национального наследия и духовного богатства.

Визит-центр построили за счет компании недропользователя.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоимость проекта свыше четырёхсот миллионов тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Отрадно, что в нашей стране уделяется особое внимание сохранению национального наследия. Неспроста, в народе Бокеевскую Орду называют землей первопроходцев. Район славится богатой историей. На сегодняшний день ведется реконструкция здания больницы, построенной в 1872 году". Аким ЗКО Нариман Турегалиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В составе музея-заповедника – 13 историко-архитектурных зданий и три мавзолея. Шесть из них реконструированы и уже готовы для посещения. Данный исторический комплекс входит в список 100 сакральных объектов Казахстана и является уникальным в своем роде.