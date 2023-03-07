Фото усыпленного снежного барса прокомментировали в полиции

В ДП Жетысуской области рассказали о распространившемся в соцсетях фото снежного барса, который якобы пострадал от рук людей, сообщает Zakon.kz.

В пабликах социальных сетей распространились фото и видео ирбиса. Обездвиженное животное лежит на земле, рядом находятся люди. В комментариях было сказано, что фото сделано недавно.

"Установлено, что фото и видео с хищником было снято в 2022 году на территории Алматинской области близ государственного заповедника "Алтын Эмель". Животное не пострадало и его специально усыпили, чтобы вернуть в нацпарк". Пресс-служба ДП области Жетису.

В ведомстве уточнили, что сообщение о спасении ирбиса в январе 2022 года было официально опубликовано.

После сообщения полиции фото и видео в пабликах Instagram оказались недоступны.

По последним данным, которые были озвучены 2 сентября 2022 года, в горах Заилийского Алатау ученые насчитали 40 особей снежных барсов. Резкий темп роста населения и урбанизации Алматы может привести к полному исчезновению ирбиса из исконных мест, говорят специалисты.