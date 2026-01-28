Снежный барс напал на лыжницу в горах недалеко от границы с Казахстаном

В Китае лыжница хотела сделать фото со снежным барсом и он на нее напал, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Кёктокай в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (находится недалеко от границы с Монголией и Казахстаном в горной местности).

Вечером 22 января туристка на лыжах возвращалась с гор в отель и заметила снежного барса. Ее спутники предупредили, что приближаться опасно, но женщина решила подойти ближе, чтобы сделать удачный кадр. И когда до животного оставалось три метра, барс бросился на женщину. По словам очевидцев, лыжный шлем спас ей жизнь.

После нападения окровавленная пострадавшая упала на снег, а барс навис над ней. Неизвестно, до чего дошло бы дело, но вмешался лыжный инструктор, который стал размахивать лыжными палками и отпугнул животное.

Пострадавшую срочно госпитализировали с серьезными травмами лица. Ее состояние стабильное.

Снежные барсы не рассматривают людей как источник пищи. Они пугливы и скрытны. Но этот инцидент показывает, что человеку не стоит недооценивать опасность этих "скромных" хищников.

