В Узбекистане начались парламентские выборы

27 октября в Узбекистане стартовали выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов, сообщает Zakon.kz.

Участки начали работу с 08:00 и продолжат до 20:00. Об этом пишет Газета.uz.

Для проведения выборов подготовили 10 717 избирательных участков. Из них, 57 участков открылись в 40 странах мира.

"В этом году парламентские выборы впервые в истории пройдут по смешанной системе, которая сочетает мажоритарную и пропорциональную систему", – говорится в публикации.

А 26 президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на избирательном участке, расположенном в центральной части Тбилиси, на улице Коте Апхази. Там прошли выборы в Парламент.