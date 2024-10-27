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В Узбекистане начались парламентские выборы

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 08:28 Фото: gazeta.uz
27 октября в Узбекистане стартовали выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов, сообщает Zakon.kz.

Участки начали работу с 08:00 и продолжат до 20:00. Об этом пишет Газета.uz.

Для проведения выборов подготовили 10 717 избирательных участков. Из них, 57 участков открылись в 40 странах мира.

"В этом году парламентские выборы впервые в истории пройдут по смешанной системе, которая сочетает мажоритарную и пропорциональную систему", – говорится в публикации.

А 26 президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на избирательном участке, расположенном в центральной части Тбилиси, на улице Коте Апхази. Там прошли выборы в Парламент.

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