8 марта – непростая дата: нумеролог рассказала, как провести праздник

Восьмое марта – это не только праздник, но и особенный день энергетически. Известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова рассказала Zakon.kz, как правильно прожить эту дату.

По мнению специалиста, энергетика 8 марта достаточно насыщена. Если разложить по полочкам этот день, прежде чем дать женщинам какие-то рекомендации и напутствия, нужно обратить внимание на следующие аспекты.

Первое, что отметила Айсулу Ахимова, – в дате присутствует большое количество двоек, что, соответственно, несет в себе большое количество энергии.

"Только от нас зависит, в какое русло мы ее направим. Но так как это праздник женский, масштабный и серьезный, отмечать его можно, но только с теми людьми, кто вам близок душевно. Такие большие мероприятия могут вызвать агрессию, срыв в планах, есть риск ссор". Айсулу Ахимова

Как подчеркнула специалист, этот день может вызвать нетерпение, импульсивность, много обид на пустом месте. Поэтому нужно быть аккуратней и внимательней.

"Дата выпадает на полнолуние, которое ближе к убывающей луне – 15 и 16 лунные сутки. В любое полнолуние у нас вся энергия организма на пределе. Мы должны быть терпимее, спокойнее, устойчивее. При этом должны тщательно обдумывать все, что касается вложений и покупок". Айсулу Ахимова

Нумеролог посоветовала провести праздник в кругу близких людей. Кроме того, в эту дату есть возможность задать программу относительно здоровья. Энергии дня хватит, чтобы придать нужный вектор исполнению желаний.

"Стоит поставить перед собой вопрос – что вы хотите улучшить в себе или от чего избавиться? В этот день вы можете заложить программу, и она непременно будет успешна. В этот день, когда стоят большие двойки и тройки в числе, а во главе цифра 8, это влияет на исполнение желаний. Но нужно предельно себя контролировать, так как негативные программы также имеют свойство исполняться. Следовательно, визуализируем для себя в голове только хорошие сценарии". Айсулу Ахимова

Эксперт по цифрам добавила, что двойки и тройки дают видение, понимание, анализ, интуицию и чутье. Но, с другой стороны, могут подтолкнуть к скоропалительным решениям, рождая импульсивность и непредсказуемые действия. Как подчеркнула специалист, это может дать много агрессии, деструктивных действий.

В заключение нумеролог добавила, что в целом нынешняя среда 8 марта управляется планетой Меркурий, и все взаимодействия должны быть в позитивном русле.

Ранее казахстанский нумеролог в беседе с журналистом Zakon.kz сообщила, в чем особенность наступившего года Кролика и чего ожидать от 2023-го.