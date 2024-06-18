Свадебный сезон: какие даты не следует выбирать этим летом для торжества

Наступило лето, а это значит, что вместе с ним пришла и пора свадеб. Как не ошибиться с датой, рассказала Zakon.kz казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

По мнению специалиста, не стоит планировать свадьбу на периоды ретроградного Меркурия. В дни шалости самой маленькой планеты нашей Солнечной системы следует вести себя осторожно.

Как советует Айсулу Ахимова, прежде всего нужно взять во внимание то, что 2024 год – високосный год. А это значит в текущем году планировать бракосочетание и играть свадьбы достаточно рискованная затея.

Она отметила, что лучше к такому судьбоносному мероприятию отнестись разумно и повременить с торжеством с полгода, запланировав его на 2025-й.

"Но если решили все-таки зарегистрировать брак в текущем году, следует исключить периоды ретроградных планет, которые имеют отношение лично к человеку. Их называют личные планеты. Это Марс, Венера и Меркурий. Другие планеты – трансурановые – сильное влияние не оказывают на людей", – отметила эксперт.

В этой связи, учитывая, что ретроградный Меркурий будет с 5 по 28 августа, можно сказать, что в целом август не благоприятен для замужества.

"Его лучше исключить и не планировать в это время начало каких-то важных судьбоносных событий. В целом, для начинаний он не годен, так как может принести разочарования. Без сомнения, сам по себе месяц август очень хорош для такого торжества, как свадьба, но в контексте 2024 года его рассматривать для замужества не следует – в этом году для рождения новой семьи он не очень хорошо подходит". Айсулу Ахимова

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Но, подчеркнула нумеролог, исключением эти правила могут стать для тех молодоженов, у которых в центре натальной астрологической карты присутствует планета Меркурий.

"Если это их планета, влюбленные родились в ретроградный Меркурий, на таких личностей не сильно влияет этот непростой период. Он не имеет для них опасных разрушительных функций". Айсулу Ахимова

Для свадьбы очень подходит июль.

Хорошие даты: с 7 по 21 июля. Если брать отдельные числа, то следует наметить регистрацию бракосочетания на 11, 12, 14, 18 и 21 числа этого месяца.

"Эти даты хороши и для других брачных церемоний: предложение руки и сердца, помолвка и все другие мероприятия, относящиеся к свадьбе (кыз узату, кудалык)", – сказала нумеролог.

Но если жених с невестой не торопятся сыграть свадьбу, нет острой ситуации, которая вынуждает к этому событию: беременность, мужу необходимо уехать по службе или надо оформить отношения по другим причинам, в трансформационный год лучше не проводить свадеб, а запланировать их на более благоприятный период.

Но все же, залог счастливой семейной жизни – это уважительное отношение друг к другу и дружба, поэтому любой день нужно стараться наполнить положительной энергетикой, чтобы ваш союз был крепким, а любовь – долговечной.