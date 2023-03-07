"Дарю цветы и свою любовь": какие подарки делают министры на 8 Марта

Министры Алибек Куантыров и Марат Ахметжанов поделились, какие подарки дарят на 8 Марта. А министр Зульфия Сулейменова объяснила, почему не ждет конкретного подарка к женскому дню, сообщает Zakon.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах заседания правительства РК прокомментировал цены на цветы в Казахстане и поделился тем, что будет дарить на 8 Марта.

"Смотря, какие цветы. Тюльпаны дешевле, розы дороже. Сейчас розы стоят порядка от 2,5 тыс. тенге. (Я буду дарить. - Прим. ред.) цветы в основном". Алибек Куантыров

Он назвал главные, на его взгляд, качества современной женщины.

"Мне кажется это доброта, верность, порядочность. Такие качества я ценю. Ну и женственность, конечно". Алибек Куантыров

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов тоже рассказал, чем порадует женщин в праздник.

"Я дарю цветы и свою любовь". Марат Ахметжанов

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в свою очередь ответила на вопрос, какой подарок ждет на Международный женский день.

"Это очень сложный вопрос, потому что я об этом не думала. Потому что работала, и забыла об этом. Даже утром спрашиваю: "А какой праздник". Нет подарка, который я ожидаю, потому что у меня все есть, о чем желаю. Я в основном книги (дарю. - Прим. ред.). Очень люблю. И бюджет там небольшой. Но я всегда думаю и подбираю книгу для человека. Дарю книги, которые сама читала, на дни рождения, праздники". Зульфия Сулейменова

По информации Министерства национальной экономики, 39,2% женщин, работающих на госслужбе, занимают руководящие должности. По последним данным Бюро нацстатистики на 1 февраля 2023 года, в Казахстане проживают 10 118 282 женщины, из них 6,3 млн – в городской местности, 3,7 млн – в сельской.

