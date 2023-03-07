Для кого могут запретить онлайн-курсы в казахстанских автошколах

В кулуарах правительства Казахстана министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал информацию касательно предлагаемой отмены онлайн-обучения в автошколах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МВД, это в первую очередь вопрос безопасности участников дорожного движения.

"Возможно, это не является причиной ДТП, потому что принятые организационные меры показывают, что есть другие причины, которые действительно мы убираем, снижаем и, возможно, нужно оставить, потому что не каждому удобно ходить в ДОСААФ и учиться. Я это все понимаю. Но к тем, которые занимаются перевозкой людей, мы по ним будем принимать более строгие меры и по вопросам техосмотра автомашин после легализации будут приняты надлежащие меры". Марат Ахметжанов

Министр добавил, что сейчас вопрос отмены онлайн-обучений в автошколах находится на обсуждении.

"Сегодня идет большой анализ, научно обоснованный быть должен подход, конечно. Мы это все будем просчитывать. На сегодня еще решение не принято. Пока они будут существовать, но, конечно, мы ужесточим требования к сдаче экзамена, потому что были случаи выявления, когда другие лица заходили. Мы в прошлом году привлекали к уголовной ответственности за фальсификацию. Но будет принят комплекс мероприятий, организационных, законодательных изменений в нормативные правовые акты". Марат Ахметжанов

При этом он отметил, что в настоящее время идет большой анализ причин ДТП, которые повлекли смерть граждан на дорогах.

"Хочу сказать, что впервые в истории в этом году наблюдается, можно сказать, с четвертого квартала 2022 года, последовательное снижение ДТП, в том числе повлекшие смерть наших граждан. На сегодня это 27%. Этому способствовало применение современных технологий - "Қорғау - Опасный водитель", выявление на ранней стадии опасных водителей, неотвратимость наказания, в том числе и проводимая проверка на добропорядочность наших сотрудников. Надо сказать, что за эти выходные дни только в Астане задержано около 100 нетрезвых водителей". Марат Ахметжанов

По его словам, гибель пешеходов сократилась на 37%, а существующая система работает в 12 городах, но в МВД планируют наращивать и продолжать профилактические мероприятия, которые позволят избежать трагических последствий.

Ранее стало известно, что МВД РК подготовило поправки в правила подготовки водителей и получения водительских удостоверений. В частности, в правилах подготовки водителей механических транспортных средств для повышения качества обучения водителей предлагает отменить онлайн и дистанционные формы обучения.