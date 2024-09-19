Ужесточить требования к автошколам могут в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Сената 19 сентября 2024 года рассказал о планах вернуть лицензирование автошкол в стране, сообщает Zakon.kz.

Замглавы МВД назвал вопрос подготовки водителей транспортных средств большой проблемой.

"МВД этот вопрос сегодня никак не контролирует. Вы знаете, раньше МВД выдавало разрешение на открытие автошколы, когда мы полностью проверяли и педагогический состав, и наличие соответствующей базы. Сейчас у нас действует уведомительный порядок – открываешь школу и пишешь письмо, что открыл такую школу. Соответственно, и качество обучения страдает. Есть примеры, когда обучение проходит формально", – отметил Игорь Лепеха.

Для решения данной проблемы, по его словам, ставиться вопрос о возврате к разрешительному порядку.

"Мы говорим, что нужно вернуться к разрешительному порядку, чтобы мы могли контролировать весь процесс обучения – с момента прихода человека в автошколу и до момента получения прав. Сейчас этого нет. Мы над этим работаем, соответствующие письма написали во все инстанции и ждем поддержки. Если нас поддержат, будем работать с депутатами в этом плане", – заявил Игорь Лепеха.

Позже вице-министр добавил, что их поддерживает ассоциация автошкол.

"У нас есть, скажем так, добросовестные автошколы, которые, когда открывают, оборудуют помещение, нанимают соответствующих преподавателей, а есть те, которые просто, скажем так, грубо табуретку и печать. Они как раз оказывают недобросовестную конкуренцию. Понятно, что здесь для того, чтобы содержать штат, чтобы обеспечить полноценное обучение, цена должна быть больше, а там, условно говоря, только лист бумаги и печать. И поэтому они сами говорят, что необходимо ужесточать требования к автошколам. И, возможно, разные вопросы по регулированию. Пока мы это все только обсуждаем с государственными органами, как это будет, что это будет, пока даже говорить не стоит", – резюмировал Игорь Лепеха.

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