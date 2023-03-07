Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

10 рыбаков застряли на отколовшихся льдинах на Капшагайском водохранилище

10 рыбаков застряли на отколовшейся льдине на Капшагайском водохранилище Фото: pxhere
6 марта на Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив" от берега откололись две льдины. На отколовшихся льдинах находилось 10 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, на место происшествия были направлены спасатели. В условиях плохой погоды: тумана, дождя и ветра были организованы поисково-спасательные работы по поиску и спасению рыбаков.

"По прибытию было установлено, что семеро рыбаков находились на одной из отколовшихся льдин в 100 метрах от берега. В 22:30  все находившиеся на ней рыбаки были эвакуированы спасателями на берег. 7 марта в 00:10 оставшихся трех рыбаков обнаружили в четырех километрах от "Голубого залива" на другой отколовшейся льдине". ДЧС Алматинской области

Как отметили в ДЧС, спасенные в медицинской помощи не нуждались. 

В настоящее время данные рыбаки привлечены к административной ответственности по статье 412 КоАП РК за нарушение Правил безопасности на водоемах.

Ранее 5 марта произошел похожий случай. На Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив" 12 рыбаков застряли на отколовшейся льдине.


Читайте также

Нападения на журналистов в Казахстане: в МВД озвучили подробности

В Актау на мероприятии в память о музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку

Главное за ночь: награждение спасателей, работавших в Турции, приглашение казахстанки в четыре вуза США

Анастасия Стативкина
МЧС РК Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления