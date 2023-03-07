10 рыбаков застряли на отколовшихся льдинах на Капшагайском водохранилище
Фото: pxhere
6 марта на Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив" от берега откололись две льдины. На отколовшихся льдинах находилось 10 человек, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Алматинской области, на место происшествия были направлены спасатели. В условиях плохой погоды: тумана, дождя и ветра были организованы поисково-спасательные работы по поиску и спасению рыбаков.
"По прибытию было установлено, что семеро рыбаков находились на одной из отколовшихся льдин в 100 метрах от берега. В 22:30 все находившиеся на ней рыбаки были эвакуированы спасателями на берег. 7 марта в 00:10 оставшихся трех рыбаков обнаружили в четырех километрах от "Голубого залива" на другой отколовшейся льдине". ДЧС Алматинской области
Как отметили в ДЧС, спасенные в медицинской помощи не нуждались.
В настоящее время данные рыбаки привлечены к административной ответственности по статье 412 КоАП РК за нарушение Правил безопасности на водоемах.
Ранее 5 марта произошел похожий случай. На Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив" 12 рыбаков застряли на отколовшейся льдине.
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