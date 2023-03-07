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Поклонники обратились к Филиппу Киркорову: Вы забыли о творчестве

поклонники обратились к Кирокорову Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров не перестает удивлять поклонников яркими образами. На этот раз любители творчества артиста отметили, что "король исчез в своем гардеробе", сообщает Zakon.kz.

6 марта народный артист России опубликовал на странице в Instagram фотографии в ярко-розовом костюме. Комментаторы моментально отреагировали на одеяние и поинтересовались: "А почему не выбрать мужественный образ?".

  • Филю током или молнией ударило? Что с волосами, что за прикиды, что с его вкусом, где его былая красота...
  • Филипп, прислушайся к людским советам.
  • Был король, а стала королева.
  • А еще бесконечное любование собой, постоянное я! Это тоже деменция.
  • Вы забыли о творчестве! Всегда напряженный, как кукла. Вы исчезли в своем гардеробе, очень жаль!
  • При всем уважении к вам, это перебор.
  • Ожог роговицы глаз от этого розового фламинго.
  • Зачем столько розового, у меня глаза ослепли.
  • Мне его жалко. Так хочет остаться популярным, что делает все возможное и позорится. Молодой фее не подходит голос 55-летнего мужика.

2 марта Киркоров опять удивил своих поклонников: он в розовом наряде опубликовал весеннюю видеооткрытку.

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