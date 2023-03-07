В Алматинском городском эксплуатационно-техническом управлении ГУ "Казселезащита" МЧС РК 7 марта 2023 года заявили, что в бассейне реки Малая Алматинка вновь сошла лавина, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, снежная лавина самопроизвольно сошла на лавиносборе №7 "Каракаптал" объемом около 250 куб м.



"Сошедшие массы снега остановились на склоне. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Полученная информация была передана согласно схеме оповещения и взаимодействия.

6 марта 2023 года сообщалось, что в первой половине дня лавина частично перекрыла участок дороги Медеу - Шымбулак. По данным "Казселезащиты", оттепель повлияла на сход лавины в бассейне реки Малая Алматинка на лавиносборе №11. Объем - 300 куб. м.