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В бассейне реки Малая Алматинка вновь сошла лавина

В бассейне реки Малая Алматинка вновь сошла лавина Фото: unsplash
В Алматинском городском эксплуатационно-техническом управлении ГУ "Казселезащита" МЧС РК 7 марта 2023 года заявили, что в бассейне реки Малая Алматинка вновь сошла лавина, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, снежная лавина самопроизвольно сошла на лавиносборе №7 "Каракаптал" объемом около 250 куб м.

"Сошедшие массы снега остановились на склоне. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Полученная информация была передана согласно схеме оповещения и взаимодействия.

6 марта 2023 года сообщалось, что в первой половине дня лавина частично перекрыла участок дороги Медеу - Шымбулак. По данным "Казселезащиты", оттепель повлияла на сход лавины в бассейне реки Малая Алматинка на лавиносборе №11. Объем - 300 куб. м.

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