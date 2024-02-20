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Законодательство РК

Лавины перекрыли тропы, ведущие к популярным ледникам близ Алматы

Лавины перекрыли тропы, ведущие к популярным ледникам близ Алматы Фото: Instagram/kazselezashita
В ГУ "Казселезащита" МЧС РК сегодня, 20 февраля 2024 года, рассказали о самопроизвольных сходах снежных лавин в бассейне реки Малая Алматинка, сообщает Zakon.kz.

Информация, что 19 февраля с 8:00 до 15:00 в ходе проведения обследования лавиноопасных участков по бассейну реки Малая Алматинка выявлены восемь самопроизвольных сходов снежных лавин в высокогорной зоне, поступила от специалистов алматинского филиала ГУ "Казселезащита".

"Одна из них перекрыла туристическую тропу, ведущую к леднику "Богдановича". Одна лавина остановилась на тракторной дороге, ведущей к леднику Туйык-су (данная дорога закрыта на зимний период). Остальные лавины остановились на склоне гор", – говорится в сообщении.

Как отмечается, жертв и пострадавших нет, а общий объем сошедших лавин составил 20 430 куб. м.

По данным ГУ "Казселезащита", перед опасными участками выставлены предупреждающие щиты. В выходные дни был выставлен блок пост по ограничению доступа в зону лавинного риска.

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17 февраля 2024 года сообщалось, что в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях произведены спуски лавин.

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