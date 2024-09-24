Гендиректора квазигоскомпании осудили в Астане за взятку в 170 млн тенге

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор по факту получения крупной взятки и посредничества во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации уголовного суда, генеральный директор ТОО "Е" (со 100% участием государства), то есть лицо, приравненное к уполномоченным на выполнение государственных функций, перечислил аванс и корректировал сметную стоимость строительства многоквартирного жилого комплекса. Через посредника он получил от владельца другого ТОО взятки в общей сумме 140 млн тенге и 68 тыс. долларов США (эквивалентно 30 388 520 тенге).

Помимо директора квазигоскомпании на скамье подсудимых оказался и посредник, который способствовал достижению соглашения о взятке.

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз, а также другими материалами уголовного дела", – сообщили в суде.

Гендиректор ТОО "Е" вину признал частично, посредник – полностью.

Приговором суда руководитель компании признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Посредника приговорили к шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Астане вынесли приговор заместителю руководителя таможенного поста, которая призналась в получении взятки 1 млн 60 тыс. тенге. Ее оштрафовали на 63,6 млн тенге