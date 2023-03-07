Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В полиции прокомментировали информацию о задержании подростков "ЧВК "Редан" в Алматы

В полиции прокомментировали информацию о задержании подростков "ЧВК "Редан" в Алматы Фото: freepik
В соцсетях 4 марта 2023 года появилась информация, что полиция Алматы якобы начала задержание подростков из распространяющейся в стране новой субкультуры "ЧВК Редан", вдохновленной аниме-сериалом "Hunter х Hunter". Сообщалось, что они планировали устроить драку в городе, сообщает Zakon.kz.

Как заявили корреспонденту Zakon.kz 7 марта в Департаменте полиции Алматы, информация о повсеместном задержании подростков в южной столице "не соответствует действительности".

"Для обеспечения правопорядка и недопущения противоправных действий в минувшие выходные силами ювенальной полиции города были проведены профилактические мероприятия. 4 марта в 17:30 на пульт "102" поступило сообщение о сборе молодежи у ТРЦ в Бостандыкском районе Алматы".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что с подростками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения законности, и "в результате принятых мер каких-либо правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них не допущено".

Новость по теме

Не так страшен "Редан": как несуществующая субкультура "пошумела" на четыре страны

4 марта 2023 года сообщалось, что в Казахстане распространяется новая субкультура - "ЧВК "Редан", провоцирующая агрессию у детей.

Субкультура, вдохновленная аниме-сериалом "Hunter х Hunter", появилась в России во второй половине 2022 года, и за это время сотни подростков России, Украины, Беларуси и Казахстана оказались под ее влиянием. Дети якобы вооружаются оружием, баллончиками и ножами, и ведут себя крайне агрессивно.

Тогда в пресс-службе Департамента полиции ЗКО подтвердили, что в социальных сетях и в Telegram-каналах действительно есть такие группы.

Читайте также

Кайсар Султанбаев назначен председателем Комитета административной полиции МВД

Астанчанин залез на колесо обозрения и пытался спрыгнуть

Сотрудничество в борьбе с преступностью

Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления