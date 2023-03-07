В полиции прокомментировали информацию о задержании подростков "ЧВК "Редан" в Алматы

В соцсетях 4 марта 2023 года появилась информация, что полиция Алматы якобы начала задержание подростков из распространяющейся в стране новой субкультуры "ЧВК Редан", вдохновленной аниме-сериалом "Hunter х Hunter". Сообщалось, что они планировали устроить драку в городе, сообщает Zakon.kz.

Как заявили корреспонденту Zakon.kz 7 марта в Департаменте полиции Алматы, информация о повсеместном задержании подростков в южной столице "не соответствует действительности".

"Для обеспечения правопорядка и недопущения противоправных действий в минувшие выходные силами ювенальной полиции города были проведены профилактические мероприятия. 4 марта в 17:30 на пульт "102" поступило сообщение о сборе молодежи у ТРЦ в Бостандыкском районе Алматы". Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что с подростками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения законности, и "в результате принятых мер каких-либо правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них не допущено".

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4 марта 2023 года сообщалось, что в Казахстане распространяется новая субкультура - "ЧВК "Редан", провоцирующая агрессию у детей.

Субкультура, вдохновленная аниме-сериалом "Hunter х Hunter", появилась в России во второй половине 2022 года, и за это время сотни подростков России, Украины, Беларуси и Казахстана оказались под ее влиянием. Дети якобы вооружаются оружием, баллончиками и ножами, и ведут себя крайне агрессивно.



Тогда в пресс-службе Департамента полиции ЗКО подтвердили, что в социальных сетях и в Telegram-каналах действительно есть такие группы.