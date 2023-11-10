Прогноз экспертов: каким будет курс тенге на следующей неделе

За счет чего рос курс доллара в течение этой недели и как он может сложиться на будущей неделе, Zakon.kz рассказали аналитики.

Эту неделю тенге начал с сильных позиций. В понедельник нацвалюта укрепилась до 462 тенге за доллар, однако к концу недели потеряла позиции. К пятнице курс доллара вырос до 468 тенге согласно данным KASE.

На что реагировала валюта?

Главным фактором укрепления тенге, по мнению генерального директора DAMU Capital Management LLC Мурата Кастаева, стала налоговая неделя.

"Именно это укрепило тенге против доллара до отметки 462, и по мере ослабления его влияния курс доллара вновь возвращается к рыночному равновесному курсу". Мурат Кастаев

Снижение цены на нефть, которая в начале недели была чуть выше 85 долларов, а к пятнице снизилась до 80 долларов за баррель, существенно повлияло на дальнейшее ослабление тенге в течение этой недели.

"Нефтяные котировки снизились по причине продолжающегося напряжения на Ближнем Востоке. Стоит помнить, что любая эскалация военных действий за пределы Израиля и вовлечение в конфликт вооруженных сил других стран сначала немедленно приведет к огромному скачку цен на нефть. Однако эти высокие цены на нефть повлекут за собой экономический спад и рецессию в большинстве стран мира, поэтому конечный эффект будет отрицательным даже для нефтедобывающих стран". Мурат Кастаев

В течение недели негативно на курс нацвалюты, помимо падения нефтяных котировок, потерявших 6,6% за вторник-среду, а также роста индекса доллара на фоне сомнений в окончании цикла повышения процентных ставок Федрезервом и снижения деловой активности в Еврозоне и Китае, говорит ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко.

"Дополнительным фактором давления на нефтяные цены выступало сохранение локальности ближневосточного конфликта, не оказывающее влияния на мировые поставки сырья". Зарина Скрипченко

В настоящее время для тенге значение имеют сырьевые цены и параметры предложения валюты на внутреннем рынке, считает аналитик Alpari Анна Бодрова.

"Эти факторы будут актуальны на новой неделе ноября. Похоже, что на внутреннем рынке сложился определенный баланс спроса и предложения валюты. Это нормализовало амплитуду колебаний курса тенге. На этом фоне бюджетные трансферты Нацбанка больше не двигают тенге в ту или иную сторону". Анна Бодрова

Факторов для укрепления или падения нет, но все может измениться в любой момент

Мурат Кастаев считает, что в текущих условиях тенге может торговаться в коридоре 470-480 тенге.

"Факторов для серьезного укрепления тенге, равно как и для его резкого ослабления, в данный момент нет, однако с учетом напряженной и нестабильной геополитической ситуации все может измениться в любой момент". Мурат Кастаев

Взрывной рост тенге, по его мнению, может последовать в случае большой войны на Ближнем Востоке, когда цена на нефть может взлететь на десятки долларов, но даже в этом случае Нацбанк будет сглаживать волатильность и удерживать тенге от сильного укрепления.

Однако при возникновении какого-то геополитического шока, например, проблемы с экспортом казахстанской нефти через Россию по техническим или политическим причинам, доллар взлетит вверх на десятки тенге.

"Поэтому экстремальные события могут привести к экстремальным скачкам курса, однако их вероятность все же остается довольно низкой в сравнении с базовыми сценариями". Мурат Кастаев

Зарина Скрипченко придерживается мнения, что дальнейшее существенное ослабление тенге маловероятно. Поддержку нацвалюте будут оказывать продажи инвалюты из Нацфонда на уровне 1,2-1,3 млрд долларов в ноябре и подготовка экспортеров к квартальному налоговому периоду, пик которого придется на 27 ноября.

"Внешний фон остается достаточно неопределенным и во многом зависит от риторики Федрезерва в отношении дальнейшей траектории его монетарной политики, от оценок спроса и предложения на мировом нефтяном рынке, геополитических событий и пр. В то же время внутри страны при отсутствии "черных лебедей" повышенные продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда и оплаты предстоящих налогов могут способствовать минимизации негативного внешнего влияния". Зарина Скрипченко

Существенное укрепление тенге, по ее мнению, возможно при благоприятных внешних и внутренних факторах, в их числе: рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара. При этом на локальном рынке важно, чтобы предложение инвалюты превышало спрос на нее.

В целом ожидается, что на будущей неделе доллар может торговаться в диапазоне 465-475 тенге, евро – 495-510 тенге, рубль – 5-5,1 тенге, юань – 63- 66 тенге.