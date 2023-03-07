Юный "будущий аким" Кентау рассмешил Казнет
Отрывок диалога с юным "будущим акимом" Кентау - так его назвал Асхат Ниязов - журналист опубликовал на своей странице в Instagram.
Журналист: Как тебя зовут?
Ребенок: Мухаммед!
Журналист: Мухаммед, если тебя акимом завтра назначат, что будешь делать?
Ребенок: Все школы отменю!
Мама: Он, наверное, акимом не станет (смеется).
Журналист: Так, потом что? Отменишь школу, все не пойдут в школу. Что дальше будешь делать?
Ребенок: Бесплатные телефоны всем раздам!
Журналист: Голосуйте за Мухаммеда! Бесплатные телефоны, в школу ходить не будете, потом что?
Ребенок: Еще, наверное, всем примерно вот такой дом раздам!
Журналист: Слушай, да ты такой добряк! Ну, а проблемы решать собираешься инфраструктурные - дороги, вода, газ?
Ребенок: Да!
Журналист: Красавчик!
Мама: Самое главное - честно сказал.
Журналист: А самое главное - он понравится за счет этого! Голосуйте за Мухаммеда!
Ребенок: Голосуйте за Мухаммеда!
Фото: YouTube/ОБОЖАЮ
Подписчики Асхата Ниязова восхитились ответами Мухаммеда, а некоторые даже поинтересовались, где можно проголосовать за школьника:
- "Аким!"
- "Молодец мальчик!"
- "Мечта всех детишек!"
- "А как и где за него голосовать?"
- "Ну и правильно, завтра - 8 Марта!"
- "Пересматриваю ради вашего смеха!"
- "Асхат, запускай программу: "Устами младенца",
- "Надо обратить внимание на этого малого! Толковый пацан",
- "Я - мама первоклассника, хочу за него проголосовать. Надоела это учеба!"
- "Так, по идее, дистанционное обучение то же самое, только телефоны родители покупают",
- "С точной постановкой целей у Мухаммеда нет проблем! Хороший ребенок растет, обо всех думает, а не только о себе!"
Полный разговор журналиста со школьником можно посмотреть в выпуске под названием: "Кентау. Безработица и молодой аким" в подразделе "Будущий аким!"
6 марта 2023 года сообщалось, что поступок юного жителя Туркестанской области восхитил казахстанцев. 4 марта восьмиклассник спас малыша, упавшего в арык.