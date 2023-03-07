Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Юный "будущий аким" Кентау рассмешил Казнет

Юный "будущий аким" Кентау рассмешил Казнет Фото: YouTube/ОБОЖАЮ
Журналист, автор YouTube-канала "Обожаю" Асхат Ниязов поинтересовался у юного жителя Кентау - Мухаммеда, что бы сделал школьник, если его назначили акимом. Мухаммед не растерялся и заявил, что отменит все школы, а также раздаст всем бесплатные телефоны, сообщает Zakon.kz.

Отрывок диалога с юным "будущим акимом" Кентау - так его назвал Асхат Ниязов - журналист опубликовал на своей странице в Instagram.

Журналист: Как тебя зовут?

Ребенок: Мухаммед!

Журналист: Мухаммед, если тебя акимом завтра назначат, что будешь делать?

Ребенок: Все школы отменю!

Мама: Он, наверное, акимом не станет (смеется).

Журналист: Так, потом что? Отменишь школу, все не пойдут в школу. Что дальше будешь делать?

Ребенок: Бесплатные телефоны всем раздам!

Журналист: Голосуйте за Мухаммеда! Бесплатные телефоны, в школу ходить не будете, потом что?

Ребенок: Еще, наверное, всем примерно вот такой дом раздам!

Журналист: Слушай, да ты такой добряк! Ну, а проблемы решать собираешься инфраструктурные - дороги, вода, газ?

Ребенок: Да!

Журналист: Красавчик!

Мама: Самое главное - честно сказал.

Журналист: А самое главное - он понравится за счет этого! Голосуйте за Мухаммеда!

Ребенок: Голосуйте за Мухаммеда!

Юный

Фото: YouTube/ОБОЖАЮ

Подписчики Асхата Ниязова восхитились ответами Мухаммеда, а некоторые даже поинтересовались, где можно проголосовать за школьника:

  • "Аким!"
  • "Молодец мальчик!"
  • "Мечта всех детишек!"
  • "А как и где за него голосовать?"
  • "Ну и правильно, завтра - 8 Марта!"
  • "Пересматриваю ради вашего смеха!"
  • "Асхат, запускай программу: "Устами младенца",
  • "Надо обратить внимание на этого малого! Толковый пацан",
  • "Я - мама первоклассника, хочу за него проголосовать. Надоела это учеба!"
  • "Так, по идее, дистанционное обучение то же самое, только телефоны родители покупают",
  • "С точной постановкой целей у Мухаммеда нет проблем! Хороший ребенок растет, обо всех думает, а не только о себе!"

Полный разговор журналиста со школьником можно посмотреть в выпуске под названием: "Кентау. Безработица и молодой аким" в подразделе "Будущий аким!"

6 марта 2023 года сообщалось, что поступок юного жителя Туркестанской области восхитил казахстанцев. 4 марта восьмиклассник спас малыша, упавшего в арык.

Читайте также

Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке

Тысячи пользователей пожаловались на работу Twitter

Поступок юного жителя Туркестанской области восхитил казахстанцев

Динара Халдарова
Интересное Кентау Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления