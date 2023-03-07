Юный "будущий аким" Кентау рассмешил Казнет

Отрывок диалога с юным "будущим акимом" Кентау - так его назвал Асхат Ниязов - журналист опубликовал на своей странице в Instagram.

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Журналист: Как тебя зовут?

Ребенок: Мухаммед!

Журналист: Мухаммед, если тебя акимом завтра назначат, что будешь делать?

Ребенок: Все школы отменю!

Мама: Он, наверное, акимом не станет (смеется).

Журналист: Так, потом что? Отменишь школу, все не пойдут в школу. Что дальше будешь делать?

Ребенок: Бесплатные телефоны всем раздам!

Журналист: Голосуйте за Мухаммеда! Бесплатные телефоны, в школу ходить не будете, потом что?

Ребенок: Еще, наверное, всем примерно вот такой дом раздам!

Журналист: Слушай, да ты такой добряк! Ну, а проблемы решать собираешься инфраструктурные - дороги, вода, газ?

Ребенок: Да!

Журналист: Красавчик!

Мама: Самое главное - честно сказал.

Журналист: А самое главное - он понравится за счет этого! Голосуйте за Мухаммеда!

Ребенок: Голосуйте за Мухаммеда!