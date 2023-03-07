Между нами тонкий лед: как спастись на воде

Рыбалка в холодный период может обернуться бедой – высок риск провалиться под лед, если не знать простых правил. При этом в панике в голову не всегда приходит верное решение. Редакция Zakon.kz собрала несколько профессиональных советов, как остаться в живых.

Накануне, 6 марта, из-за тонкого льда, плюсовой температуры и плохих погодных условий 10 рыбаков оказались оторваны от берега на льдинах. Их унесло в глубь Капчагайского водохранилища.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда Конаева в условиях плохой погоды, тумана, дождя и ветра смогли отыскать рыбаков и оказать им помощь. Сначала эвакуировали семерых мужчин, после полуночи специалисты обнаружили еще троих рыбаков. В обоих случаях нарушители привлечены к административной ответственности по статье 412 КоАП РК ("Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах").

В прошедшие выходные в Алматинской области подобный случай чуть не стал трагедией для 12 рыбаков, льдина под которыми оторвалась от берега и начала дрейфовать в глубь водоема. Толщина льда в этот день едва достигала 15 см, а наружная температура воздуха – 13 градусов тепла. Благо, у них был при себе телефон, который ловил сеть. Рыболовы позвонили в службу спасения, и уже через 10 минут к ним подоспели специалисты ДЧС, которые с помощью спецтехники доставили людей на берег.

К слову, Капчагайское водохранилище в связи с большим риском из-за тонкого льда закрыто для рыболовов-любителей, но это не сдерживает десятки желающих.

Мы обратились к специалистам, которые подробно рассказали правила поведения в подобных ситуациях.

Так, начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматинской области Куат Бельдыбаев отметил, что, несмотря на практически ежедневные рекомендации спасателей, рыбаки-любители продолжают игнорировать простейшие требования правил нахождения на воде и льду при рыбной ловле. При этом на сегодняшний день толщина льда на территории области недостаточно прочная, чтобы выдержать человеческий вес Представители ДЧС во время патрулирования, информирования с помощью соцсетей просят граждан не выходить на неокрепший лед.

Прочность льда

Существуют основные характеристики ледяного покрова в весенний период:

- Лед весьма непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, рано утром он еще способен выдерживать небольшую нагрузку. Но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, лед становится пористым и очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину.

- Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала они твердеют у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.

- На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Во избежание трагических событий необходимо знать эти особенности.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см;

безопасная толщина льда для сооружения катка – 12 см и более;

безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы –15 см и более;

безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий – 30 см и более.

Цвет имеет значение

Вместе с тем прочность льда можно определить и визуально.

Самым прочным считается лед голубого цвета, прочность белого льда в два раза меньше.

Лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком ненадежен.

На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Лед молочно-мутный, серый, обычно ноздреватый и пористый обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Снег, выпавший на только что образовавшийся лед, маскирует полыньи и замедляет рост ледяного покрова.

Где хрупкий лед: на течении, особенно быстром, в глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий, в местах, где растут камыш, тростник и другие водные растения, в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратковременные попуски воды из водохранилища способны источить лед и образовать в нем опасные промоины.

И уносит меня

Если все-таки случилось так, что вас начало уносить от берега на льдине, есть ряд правил, которые станут спасительной соломинкой, пока не прибудут спасатели.

Старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС Жетысуской области Багдат Тыныбек рассказал, что делать, если вас унесло на льдине:

- не поддавайтесь панике и по возможности сообщите о ситуации в МЧС по номеру "112". Если вы без связи, помните, что очевидцы отрыва наверняка связались со спасателями, сообщив о случившемся – вам непременно будет организована помощь. Осознание этого факта поможет вам собраться.

Также, возможно, льдину прибьет к берегу или к неподвижному льду. Таким образом появится способ самостоятельного выхода на берег.

Правила поведения при ЧС

При этом всем участникам происшествия необходимо:

1. Вести наблюдение за состоянием льдины, направлением ветра и дрейфа льдины, окружающей обстановкой. Обследовать льдину с целью обнаружения наиболее прочных участков льда на случай ее разрушения. Если лед однороден, то следует расположиться в центре. Если позволяют размеры льдины, из снега и подручных средств необходимо соорудить укрытие от ветра, снега, мороси.

2. Если вы находитесь рядом с населенными пунктами, следует подавать сигналы бедствия: световые сигналы фонариками, зеркальцем, или звуковые – ударами металла об металл (буры, лопаты и т.д.). Нужно помнить, что это особенно важно в условиях ограниченной видимости. Вы должны быть готовы к подаче сигналов бедствия всеми имеющимися средствами. Есть вариант, что знаки заметят случайные встречные или разыскивающие вас на вертолете, плавательных средствах, автомобилях.

3. Как правило, при длительном нахождении на льдине люди начинают мерзнуть. Если есть дополнительная одежда, следует надеть шерстяные свитера, носки, шарфы непосредственно на голое тело, а хлопчатобумажные вещи – сверху.

Ноги можно утеплить, используя пакеты. Не рекомендуется согреваться алкоголем – это даст обратный результат. При хорошей погоде постарайтесь периодически просушивать отсыревшую одежду и обувь.

4. Проблему воды следует решать за счет верхнего снежного покрова льдины. В случае разлома льдины на части необходимо оставаться на наиболее прочных и больших ее обломках. Если пребывание группы людей на таком обломке невозможно, то следует разделиться, но не оставаться по одному.

5. При проведении спасательной операции быстро и четко выполнять указания спасателей, не допускать паники.

И самое главное правило: не выходите на лед без спасательного жилета!

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