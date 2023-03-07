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Аким Туркестанской области наградил школьника, спасшего трехлетнего ребенка

Наградил школьника, спасшего трехлетнего ребенка Фото: Instagram/turkistan_oblysy
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вручил награду подростку, спасшему маленького ребенка из арыка, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram акима.

4 марта 2023 года около 11:30 Нұргелді Нұрполат заметил в арыке маленького ребенка. Парень, не раздумывая, спрыгнул с коня и вытащил тонувшего из воды. Затем сделал ребенку искусственное дыхание и оказал первую помощь.

Спасенному всего три с половиной года.

По словам акима, история поразила казахстанцев.

"Хочу поблагодарить родителей, которые воспитали такого патриота сына, за эту смелость. Вы молодцы!" Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

4 марта восьмилетний школьник спас двухлетнюю сестру из горящего дома в Караганде.

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