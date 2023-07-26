В Туркестанской области наградили мужчин, спасших людей в ДТП

Руководство Департамента полиции Туркестанской области наградило двух граждан, спасших людей в ДТП, сообщает Zakon.kz.

17 июля на трассе Уланбел-Созак-Шолаккорган-Екпинди, между населенными пунктами Шыбыт и Шаян, произошло крупное ДТП, где столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли 10 человек и 12 получили травмы. Возможно, погибших могло быть больше, если бы не те отважные люди, которые помогли спасти людей.



"Мурат Есенкабылов и Бакытжан Коксубай, находившиеся в тот день в числе пострадавших в дорожной аварии, проявили героизм, спасая жизни водителей и пассажиров. Их мужество и самоотверженность в борьбе за человеческую жизнь было высоко оценено обществом. В свою очередь, исполняющий обязанности начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев наградил двух жителей, которые спасли других с риском для жизни". Пресс-служба МВД РК

От имени всех сотрудников полиции он выразил благодарность неравнодушным гражданам, которые служат примером для других, и вручил благодарственные письма и ценные подарки.





Сами награжденные, ставшие свидетелями дорожно-транспортного происшествия, поделились обстоятельствами произошедшего и попросили водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Уральске произошли две смертельные аварии.