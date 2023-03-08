Что тебе снится, Шарик: видят ли домашние питомцы сны

Многие хозяева домашних любимцев не раз замечали, что животные во сне подергивают лапками, виляют хвостом и скулят. Все это похоже на то, что собака пребывает в стране грез. Редакция Zakon.kz выясняла, снятся ли домашним питомцам сны.

Долгое время владельцы и ученые ломают над этим голову. Давайте разберемся, что об этом говорит наука.

Из истории изучения сна

Еще в 1977 году в журнале "Physiological Behavior" был опубликован отчет исследователей, которые изучали электрическую активность мозга животных. Ученые наблюдали за структурой сна нескольких собак одновременно. Удалось выяснить, что подопытные проводили 21% сна в состоянии дремы, 12% – в фазе быстрого сна, 23% времени –в глубокой фазе. Остальное время, а это 44%, собаки бодрствовали.

Таким образом, стало понятно, что структура сна наших любимцев очень похожа на человеческую. Как и люди, собаки имеют фазы быстрого сна, когда происходит быстрое движение глаз, и медленного. Что удивительно, песики спят до 16-18 часов в сутки.

Выяснилось, что как раз в фазе быстрого сна у собак дергаются веки, лапки и они могут издавать звуки. Именно в этой фазе лучшие друзья человека видят сновидения.

Данные ученых подтверждаются и последними исследованиями. Нейробиолог Мэтт Уилсон, профессор кафедры изучения мозга и когнитивных функций Массачусетского технологического института, и его коллеги, чтобы лучше понять природу сновидений, в мозг животных вживили электроды и регистрировали активность нейронов. Первыми подопытными профессора Уилсона стали лабораторные грызуны.

Научные специалисты начали свои наблюдения с того, что стали исследовать функцию активности мозга крыс в разных состояниях. Сначала регистрировали все активности, пока грызуны бодрствовали и бегали по лабиринтам. При этом ученые создали условия, чтобы мыши передвигались осмысленно: им включали два типа звуковых сигналов. Во время проигрывания одних звуков им надо было бежать направо, при других – налево. Если мышки все делали правильно, они получали в качестве лакомства шоколадную крошку.

После этого специалисты наблюдали за тем, как работали нейроны, когда крысы спали. Выяснилось, что во сне повторяется тот же процесс мозговой активности, который грызуны генерировали во время путешествий по лабиринту. Кроме того, во сне они реагировали на звуковые сигналы и мысленно бежали в том направлении, где ожидало шоколадное лакомство. Более того, ученые могли точно определить, в какой части лабиринта перемещался спящий зверек, поскольку у каждой части лабиринта были отличительные узоры, на которые реагировали зрительные нейроны.

Ученый Мэтт Уилсон прокомментировал итог научного эксперимента следующими словами:

"Это не значит, что всем мышкам снятся лабиринты – вовсе нет. Полученные данные доказывают другое: живые существа видят во сне то, что с ними происходило накануне во время бодрствования. Дикие мыши, например, могли бы видеть подземные ходы с запасами зерна или зеленую траву возле амбара".

Исходя из того, что существует два различных типа сна, известно следующее.

1. Фаза быстрого сна.

Характеризуется повышенной активностью головного мозга. Ее можно распознать по быстрому движению глазных яблок спящего. Именно в это время людям снятся яркие сны.

2. Фаза медленного сна.

Составляет 75% от общего времени ночного отдыха. Медленный сон является более древним, примитивным видом, он присущ всем живым существам, даже мухам.

Так вот, фаза быстрого сна, заявляет ученый, характерна практически для всех млекопитающих. Эксперименты показали, что в этот период лошади скачут во сне, кошки и собаки охотятся или дерутся. Именно поэтому не рекомендуется будить собаку в фазе быстрого сна, когда у нее бегают глаза и дергаются лапки. Есть вероятность, что псу снится битва с соседской овчаркой, и спросонья он может вас покусать.

Исследуя эту фазу сна, ученый Чикагского университета Марголиаш, проводя научный эксперимент с участием зебровых зябликов, выяснил, что певчие птицы способны во сне петь. Это открылось путем анализа импульсов их мозговой активности.

В свою очередь профессор Мэтт Уилсон полагает, что результаты эксперимента не случайны и доказывают то, что все живые существа – люди, кошки, собаки, крысы – видят сны.

"У снов есть цель: там происходит нечто важное, и оно каким-то образом связано с реальным пониманием того, как устроен мир. Именно во время фазы быстрого сна мы преобразуем полученный накануне опыт в новые модели поведения. А странность снов отчасти объясняется тем, что для этой фазы характерны своего рода телепортации – переходы в другую реальность. Для крыс это скачки из одной части лабиринта в другую. Собаки могут, условно говоря, перемещаться с дивана на пляж: это может быть попытка понять, почему хозяин радуется, когда вы бежите за брошенным мячиком, и злится, если вы прыгаете на диване". Мэтт Уилсон

Так видят ли сны собаки?

Профессор Университета Британской Колумбии Стивен Коэн в ходе исследований пришел к однозначному выводу: собаки действительно видят сны. В них отражается их повседневная жизнь – все пережитое за день, как и у большинства людей.

Подробные изучения показывают, что продолжительность сна каждого питомца индивидуальна. Она зависит не только от возраста собаки, но и от размеров, и даже от интенсивности ее дневной нагрузки.

Щенки, как правило, спят дольше своих взрослых сородичей, при этом чаще видят сны. Это обусловлено тем, что ежедневно они получают массу новой для них информации. Продолжительность сна объясняется потребностью мозга в большем количестве сна. Это нужно для того, чтобы успеть все пережитое за день упорядочить и усвоить.

Есть и взрослые питомцы, которые в плену морфея находятся длительное время. Чаще всего это объяснимо тем, что собака ведет очень активный образ жизни – часто гуляет или тренируется. Для этого ей требуется больше сна для полноценного восстановления.

Специалисты разъяснили и подергивания туловища, лап, ушей, скуление собаки во время сна. Все эти действия являются вполне нормальными признаки, свойственными и людям. Так как сон цикличен, фазы сменяются, и тело, как собаки, так и человека, реагирует на происходящие во сне события.

Кроме того, по словам ученых, неверно предполагать, что это признаки снящегося псу кошмара. Скорее наоборот: у здоровой и психически стабильной собаки нет веских оснований для негативного восприятия действительности, поэтому кошмар для собаки – явление очень редкое.

Казахстанские ветеринары также выражают уверенность, что кошки и собаки все-таки видят сны.

"Не могу сказать с точностью эксперта по снам, но, по всей видимости, что-то они там видят: бег во сне, хаотичные движения лапами, поскуливание и виляние хвостом определенно можно наблюдать", – заключила ветеринарный врач Галина Леонова.

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