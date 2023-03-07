Четыре лавины сошли в горах Алматы

В алматинских горах самопроизвольно сошли четыре лавины, сообщает Zakon.kz.

По информации ГУ "Казселезащита", лавины сошли 7 марта 2023 года в ходе проведения обследования в среднегорной зоне бассейна реки Улкен.

На лавиносборе № 4 с объемом - 400 м3,

На лавиносборе № 5 – 300 м3,

На лавиносборе № 6 – 100 м3,

На лавиносбор № 7 – 700 м3.

Общий объем сошедшей снежной массы составил 1500 м3. Сошедшие массы снега остановились на склоне. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

В ГУ "Казселезащита" отмечают, что штормовое предупреждение № 6 о лавинной опасности в период 8-10 марта 2023 года сохраняется.

ГУ "Казселезащита" рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что в бассейне реки Малая Алматинка вновь сошла лавина.