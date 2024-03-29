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Законодательство РК

Крупные лавины сошли в горах Алматы

Лавины в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:57 Фото: Zakon.kz
О самопроизвольном сходе лавин в горах Алматы рассказали в МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сегодня, 29 марта, в бассейне реки Киши Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин на лавиносборах.

"Общий объем сошедшей массы составил 25 500 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

25 марта МЧС РК сообщало, что в горах Алматы за трое суток сошло 36 лавин. 

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Ирина Капитанова
МЧС РК Алматы
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