Крупные лавины сошли в горах Алматы
Фото: Zakon.kz
О самопроизвольном сходе лавин в горах Алматы рассказали в МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, сегодня, 29 марта, в бассейне реки Киши Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин на лавиносборах.
"Общий объем сошедшей массы составил 25 500 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
25 марта МЧС РК сообщало, что в горах Алматы за трое суток сошло 36 лавин.
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