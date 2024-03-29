Крупные лавины сошли в горах Алматы

О самопроизвольном сходе лавин в горах Алматы рассказали в МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сегодня, 29 марта, в бассейне реки Киши Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин на лавиносборах.

"Общий объем сошедшей массы составил 25 500 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

25 марта МЧС РК сообщало, что в горах Алматы за трое суток сошло 36 лавин.